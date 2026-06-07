برگزاری دوره «برق سبز گردشگری» در سنندج

به گزارش خبرگزاری مهر، پویا طالبنیا اظهار کرد: دوره بازآموزی مدیریت واحدهای اقامتگاههای بومگردی و وبینار رایگان پروژه «برق سبز گردشگری» با همکاری کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، شرکت برقتو، معاونت گردشگری و مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سنندج برگزار خواهد شد.
وی افزود: این برنامه آموزشی با هدف آشنایی مدیران و بهرهبرداران تأسیسات گردشگری با راهکارهای مدیریت بهینه مصرف انرژی و بهرهگیری از ظرفیتهای انرژی خورشیدی طراحی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به محورهای این دوره آموزشی گفت: احداث نیروگاههای خورشیدی در واحدهای گردشگری، بهرهمندی از تسهیلات ویژه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان، امکان فروش برق و ایجاد درآمد پایدار، بررسی هزینههای سرمایهگذاری و زمان بازگشت سرمایه، ظرفیت نصب و میزان تولید برق و همچنین استفاده از سیستمهای برق اضطراری مبتنی بر باتری و اینورتر از جمله مهمترین سرفصلهای این دوره است.
انرژی خورشیدی؛ راهکاری برای کاهش خسارات ناشی از خاموشیها
طالبنیا با تأکید بر اهمیت تأمین برق پایدار در تأسیسات گردشگری عنوان کرد: خاموشیهای برق میتواند به نارضایتی گردشگران، لغو رزروها و کاهش درآمد مراکز اقامتی منجر شود، اما استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش پیامدهای ناشی از ناترازی انرژی، فرصت ایجاد یک منبع درآمدی پایدار را نیز برای بهرهبرداران فراهم میکند.
وی افزود: توسعه نیروگاههای خورشیدی در هتلها، اقامتگاههای بومگردی، مجتمعهای گردشگری، کمپها، خانهمسافرها و مراکز بینراهی از مهمترین اهداف اجرای پروژه «برق سبز گردشگری» است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان خاطرنشان کرد: این طرح در راستای افزایش تابآوری صنعت گردشگری در برابر چالشهای حوزه انرژی و حرکت به سمت استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر اجرا میشود.
طالبنیا یادآور شد: این دوره آموزشی روز سهشنبه از ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰ در هتل جهانگردی سنندج برگزار میشود و شرکت در وبینار تخصصی آن نیز برای تمامی علاقهمندان رایگان خواهد بود.
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