به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: در حال حاضر پنج منطقه حفاظتشده شامل عبدالرزاق، بدر و پریشان، بسجار، چهلچمه و سارال و همچنین پناهگاه حیات وحش زریوار تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیط زیست استان قرار دارند.
وی افزود: مجموع مناطق تحت مدیریت محیط زیست در کردستان حدود ۲۹۷ هزار هکتار است که ۹.۶ درصد مساحت استان را شامل میشود همچنین پنج منطقه شکار ممنوع نیز در استان وجود دارد که حدود ۲.۳ درصد از مساحت کردستان را در بر میگیرد و در مجموع بیش از ۱۲ درصد مساحت استان تحت حفاظت محیط زیست قرار دارد.
آموزش؛ محور اصلی حفاظت از محیط زیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی انجام شده در استان گفت: طی سال جاری ۶۴۰ برنامه آموزشی با بیش از ۱۱۲ هزار نفر ساعت آموزش برگزار شده و علاوه بر آن، ۷۱ دوره آموزش ضمن خدمت با ۱۸ هزار نفر ساعت برای ارتقای دانش زیستمحیطی برگزار شده است.
وی ادامه داد: برگزاری ۲۰ جشنواره و مسابقه نقاشی و کاردستی با موضوع محیط زیست، اجرای ۲۲ برنامه آموزشی مشارکتی و همچنین ۲۲ برنامه در حوزه مسئولیت اجتماعی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست بوده است.
زندی با اشاره به اجرای پویش «نه به پلاستیک» در استان تصریح کرد: کردستان از استانهای پیشرو در اجرای این پویش به شمار میرود و تلاش میشود فرهنگ استفاده از کیسههای پارچهای به جای کیسههای پلاستیکی در میان شهروندان نهادینه شود.
میشمرغ؛ میراث طبیعی منحصربهفرد ایران در کردستان
وی با بیان اینکه میشمرغ یکی از ارزشمندترین گونههای جانوری کشور است، اظهار کرد: این پرنده که سنگینترین پرنده قادر به پرواز در جهان محسوب میشود، در ایران تنها در استان کردستان زیست میکند و در حال حاضر حدود ۲۲ بال از این گونه در استان شناسایی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: تا سال گذشته مدیریت تکثیر و نگهداری این گونه در استان آذربایجان غربی انجام میشد اما با پیگیریهای صورت گرفته، برنامه آزادسازی جوجههای میشمرغ در کردستان در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین از برگزاری کارگاههای آموزشی حفاظت از میشمرغ خبر داد و گفت: در راستای فرهنگسازی و آشنایی نسل جوان با اهمیت این گونه ارزشمند، دو هزار نسخه بروشور آموزشی و شش هزار جلد کتاب میان دانشآموزان و دانشجویان توزیع شده است.
سمندر آتشین؛ نماد پاکی آب در کردستان
زندی در ادامه به دیگر گونه شاخص حیات وحش استان اشاره کرد و گفت: سمندر آتشین یا سمندر کردستانی از گونههای ارزشمند جانوری استان به شمار میرود که به عنوان نماد پاکی و سلامت منابع آبی شناخته میشود.
وی افزود: در راستای معرفی این گونه و جلب توجه افکار عمومی به ضرورت حفاظت از تنوع زیستی، المان سمندر آتشین در استان افتتاح شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان با اشاره به اجرای طرح «احکام سبز» و برگزاری دورههای آموزشی برای دانشآموزان، معلمان و دبیران خاطرنشان کرد: حفاظت از محیط زیست بدون مشارکت مردم امکانپذیر نیست و آموزش و فرهنگسازی همچنان مهمترین ابزار برای صیانت از سرمایههای طبیعی استان به شمار میرود.
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