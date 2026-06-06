تخطی از سرعت مجاز علت اصلی تصادف مرگبار در نجف آباد بود

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: متأسفانه در پی انحراف شدید خودروی سمند در یکی از محورهای شهرستان نجف‌آباد، سه سرنشین این خودرو جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد.

وی با بیان اینکه مصدوم این حادثه یک جوان ۱۸ ساله مرد بوده است، افزود: مصدوم بلافاصله پس از وقوع حادثه به بیمارستان منتظری نجف‌آباد منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

سرهنگ مولوی همچنین اعلام کرد: متأسفانه در این سانحه، دو مرد و یک زن جان خود را در صحنه حادثه از دست داده‌اند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان در خصوص علت وقوع این تصادف عنوان کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی توسط تیم‌های پلیس راهور، علت اصلی حادثه، «عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مقرره» تشخیص داده شده است.

وی با ابراز تأسف از تکرار این‌گونه حوادث، بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه محدودیت‌های سرعت، تأکید کرد.

سرهنگ مولوی همچنین به شهروندان توصیه کرد تا با توجه به شرایط جاده و محدودیت‌های سرعت، با احتیاط رانندگی کرده و از هرگونه شتاب‌زدگی که می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود، خودداری کنند.