به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حقپرست صبح چهارشنبه در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای هرمزگان، اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در سطح راههای استان وجود ندارد و تردد خودروها به شکل عادی و روان در جریان است، تنها در محدوده اسکلهها شاهد مقداری تراکم ترافیکی هستیم.
وی با اشاره به حوادث رانندگی شب گذشته، افزود: متأسفانه دو سانحه رانندگی منجر به فوت در محورهای میناب - بندرعباس و بندرخمیر - بندرلنگه رخ داد که در مجموع دو نفر از هماستانیها جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیس راه هرمزگان یکی از مهمترین عوامل بروز تصادفات را استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی دانست و گفت: رانندگی فرآیندی پیچیده و متکی بر سه مؤلفه توجه، تشخیص و تصمیمگیری است و هر عاملی که این چرخه را مختل کند، میتواند زمینهساز وقوع حوادث ناگوار باشد.
حقپرست ادامه داد: راننده باید به صورت همزمان شرایط مسیر، تابلوها، علائم راهنمایی و رانندگی، آینههای خودرو و رفتار سایر کاربران جاده را رصد کرده و در کوتاهترین زمان ممکن تصمیمی ایمن اتخاذ کند. استفاده از تلفن همراه، اعم از مکالمه، ارسال پیام، فعالیت در شبکههای اجتماعی یا مشاهده محتوا، موجب کاهش تمرکز و هوشیاری راننده شده و این فرآیند را مختل میکند.
وی تأکید کرد: بسیاری از تصادفات رانندگی نه به دلیل نقص فنی خودرو یا مشکلات جادهای بلکه بر اثر غفلت و کاهش تمرکز ناشی از استفاده از تلفن همراه رخ میدهد.
رئیس پلیس راه هرمزگان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر تماسها و امور ضروری خود را مدیریت کرده و در طول رانندگی از هرگونه استفاده از تلفن همراه و وسایل مشابه که موجب برهم خوردن تمرکز میشود، خودداری کنند تا سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.
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