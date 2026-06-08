واژگونی خودروی پژو پارس در همدان ۶ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: در یک حادثه رانندگی امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه، یک دستگاه خودروی پژو پارس در بلوار احمدی روشن همدان واژگون شد.

بر اساس این گزارش، در این سانحه ۶ سرنشین خودرو شامل ۵ آقا و یک خانم دچار مصدومیت شدند. بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز پیام و کنترل عملیات اورژانس، سه تیم درمانی از پایگاه‌های اورژانس دانشگاه، مباشر و پاستور شهرستان همدان به محل حادثه اعزام شدند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، تمامی مصدومان را برای تکمیل روند درمان به بیمارستان بعثت همدان منتقل کردند.

مرکز اورژانس استان همدان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از تمامی رانندگان خواست با توجه به سرعت مطمئنه و رعایت نکات ایمنی، از وقوع حوادث ناگوار رانندگی جلوگیری کنند.