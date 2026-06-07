تلفات چند راس دام مشکوک به هاری در روستای چراپای اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد جامعی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش تلفات، بلافاصله اکیپ های واکنش سریع و بیماری یاب دامپزشکی به محل بروز بیماری؛ که یکی از روستاهای کوهستانی و صعب العبور دامنه سبلان است اعزام و بررسی های لازم توسط کارشناسان دامپزشکی بعمل آمد.

وی افزود: گزارش های کارشناسان دامپزشکی با توجه به اطلاعات دریافتی و اخذ تاریخچه بیماری از روستائیان نشان می داد به احتمال قوی ابتلاء به بیماری هاری باعث تلفات دامهای این روستا شده است.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل گفت: در راستای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و پیشگیری از انتشار بیماری و تجمع حیوانات وحشی و حشرات موذی از دامهای تلف شده نمونه برداری و لاشه آنها مطابق ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی بصورت اصولی دفن شد و ۴ هزار و ۷۵۰ متر مربع محل نگهداری دام ها ضدعفونی گردید.

وی ادامه داد: در همین راستا بلافاصله بعد از سمپاشی؛ یک هزار و یک راس گوسفندو بز ، ۳۱ راس گاو و گوساله، ۱۳ راس تک سمی و ۱۹ قلاده سگ بر علیه بیماری مشترک هاری واکسینه شد.

جامعی با تاکید بر اینکه هم افزایی و ارتباطات بین بخشی با سایر دستگاههای حوزه سلامت جامعه انجام شده است خاطرنشان کرد: روستائیان به هیچ وجه نگران نباشند دامپزشکی در خدمت روستائیان بوده و منطقه تحت رصد و پایش اکیپ های دامپزشکی است تا این بیماری به کلی فروکش کند.

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اردبیل در عین حال به روستائیان و اهالی روستاهای اطراف توصیه کرد: در صورت حیوان گزیدگی و مشاهده علائمی مانند عصبی شدن غیر عادی در حیوانات موضوع را فورا به دامپزشکی اطلاع دهند.