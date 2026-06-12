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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰

نهایی‌سازی سند مالکیت تالاب نئور ضروری است

نهایی‌سازی سند مالکیت تالاب نئور ضروری است

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بر ضرورت نهایی‌سازی سند مالکیت تالاب حفاظت‌شده نئور به‌عنوان اقدامی مهم در راستای حفاظت، مدیریت و صیانت از این اکوسیستم آبی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سبحانی در نشست کارگروه طرح مدیریت تالاب نئور با حضور معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از مسؤولان و اعضای کارگروه اظهار کرد: این تالاب در حفظ تنوع زیستی، تأمین منابع آبی و توسعه گردشگری پایدار اهمیت دارد.

وی افزود: نهایی‌سازی سند تالاب نئور، بستر لازم برای مدیریت منسجم، جلوگیری از تعرض به اراضی تالاب و اجرای برنامه‌های حفاظتی و توسعه‌ای را فراهم می‌کند.

فرزاد قلندری فرماندار اردبیل نیز در این نشست با تأکید بر لزوم حفاظت از تالاب نئور به‌عنوان یکی از سرمایه‌های طبیعی منطقه، گفت: موفقیت در اجرای برنامه‌های احیا و حفاظت این تالاب، مستلزم اهتمام و همکاری جدی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسؤول است.

گفتنی است در این نشست، ضمن بررسی آخرین وضعیت تالاب نئور، بر ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تسریع در روند صدور سند مالکیت تالاب و اجرای برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی برای صیانت از این زیست‌بوم ارزشمند تأکید شد.

کد مطلب 6858156

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