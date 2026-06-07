خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: تأمین آب شرب پایدار یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیرساختی استان بوشهر در دهه‌های اخیر بوده است که این مشکلات همچنان پابرجا است.

اقلیم گرم و خشک، محدودیت منابع آب سطحی، کاهش بارندگی‌ها و افزایش جمعیت در شهرها و مناطق ساحلی باعث شده این استان بیش از بسیاری از نقاط کشور به منابع آبی خارج از حوزه جغرافیایی خود وابسته باشد.

هر ساله با آغاز فصل گرما و افزایش مصرف، موضوع تأمین آب به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان و مسئولان تبدیل می‌شود.

در سال‌های اخیر توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای جبران کمبود منابع آب در استان بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.

موقعیت ساحلی استان و دسترسی به آب خلیج فارس، زمینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم کرده و به تدریج سهم آب تولیدی از طریق شیرین‌سازی در سبد تأمین آب استان افزایش یافته است.

با این حال کارشناسان معتقدند هرچند توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها نقش مهمی در کاهش وابستگی استان به منابع آبی خارج از بوشهر داشته، اما چالش‌هایی همچون هزینه‌های بالای تولید، مصرف انرژی، فرسودگی بخشی از شبکه توزیع و رشد مصرف در فصل تابستان همچنان از جمله مسائل جدی حوزه آب استان محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، تکمیل طرح‌های جدید آب‌شیرین‌کن و همزمان اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، به دو محور اصلی سیاست‌گذاری آبی در استان تبدیل شده است.

آب‌شیرین‌کن‌ها راهکار هستند؛ نه راه‌حل نهایی

کارشناس منابع آب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها برای استانی مانند بوشهر یک ضرورت است و بدون این تأسیسات تأمین آب پایدار در بسیاری از مناطق استان امکان‌پذیر نخواهد بود.

حمید رضایی افزود: با این حال نباید تصور کرد که آب‌شیرین‌کن‌ها به تنهایی مشکل کمبود آب را حل می‌کنند. هزینه تولید هر مترمکعب آب شیرین نسبت به منابع متعارف بسیار بالاتر است و استمرار این روند نیازمند سرمایه‌گذاری و تأمین انرژی پایدار خواهد بود.

رضایی تصریح کرد: اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، هر میزان افزایش ظرفیت تولید نیز در بلندمدت با رشد مصرف خنثی خواهد شد. بنابراین توسعه زیرساخت و مدیریت مصرف باید همزمان دنبال شود.

فرسودگی شبکه؛ چالش پنهان آب استان

پژوهشگر حوزه مدیریت منابع آب، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: یکی از موضوعاتی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع است.

طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه تولید آب انجام شده اما بخشی از شبکه‌های آبرسانی استان همچنان نیازمند بازسازی و نوسازی هستند مریم دشتی افزود: طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی در حوزه تولید آب انجام شده اما بخشی از شبکه‌های آبرسانی استان همچنان نیازمند بازسازی و نوسازی هستند.

دشتی ادامه داد: اگرچه افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن‌ها اقدام مثبتی است، اما کاهش هدررفت آب در خطوط انتقال و شبکه‌های شهری می‌تواند با هزینه‌ای کمتر، بخشی از کمبود آب استان را جبران کند.

این کارشناس خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، مدیریت مصرف هنوز به یک فرهنگ عمومی تبدیل نشده و لازم است آموزش‌های گسترده‌تری در این زمینه ارائه شود.

تأمین ۱۰۲ هزار مترمکعب آب از طریق آب‌شیرین‌کن‌ها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۲ هزار مترمکعب آب از طریق تأسیسات آب‌شیرین‌کن در استان تولید و وارد شبکه توزیع می‌شود.

علی بردستانی افزود: در مرکز استان دو آب‌شیرین‌کن با ظرفیت‌های ۳۵ هزار و ۴۰ هزار مترمکعب در مدار تولید قرار دارند و در جزیره شیف و روستای هلیله نیز تأسیسات یک‌هزار مترمکعبی فعال است.

آب‌شیرین‌کن شهید رئیسعلی دلواری در جوار نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در حال اجراست که بخشی از آن امسال وارد مدار تولید خواهد شد مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر با اشاره به پروژه‌های شهرستانی تصریح کرد: آب‌شیرین‌کن ۱۰ هزار مترمکعبی کنگان، پروژه ۱۵ هزار مترمکعبی جم، آب‌شیرین‌کن اخند عسلویه و چندین طرح دیگر در نقاط مختلف استان در حال بهره‌برداری یا اجرا هستند.

بردستانی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری ۴۵ هزار مترمکعب دیگر به ظرفیت تولید آب استان از محل آب‌شیرین‌کن‌ها افزوده شود.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین طرح‌های آبرسانی استان گفت: آب‌شیرین‌کن شهید رئیسعلی دلواری در جوار نیروگاه اتمی بوشهر با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب در حال اجراست که بخشی از آن امسال وارد مدار تولید خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر افزود: این پروژه قابلیت افزایش ظرفیت تا ۱۵۰ هزار مترمکعب را دارد و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین آب شرب استان ایفا کند.

تأکید بر مدیریت مصرف در آستانه تابستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در ادامه با اشاره به افزایش مصرف آب در ماه‌های گرم سال گفت: با نزدیک شدن به فصل تابستان، میزان مصرف آب در استان به شکل محسوسی افزایش می‌یابد و همکاری شهروندان در مدیریت مصرف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بردستانی تأکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان در کنار توسعه تأسیسات آب‌شیرین‌کن و تقویت زیرساخت‌های آبرسانی، انتظار دارد مشترکان نیز با رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از هدررفت آب، در تأمین پایدار آب شرب مشارکت داشته باشند.

توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در سال‌های اخیر توانسته بخشی از نگرانی‌های مربوط به تأمین آب شرب در استان بوشهر را کاهش دهد و اکنون سهم قابل توجهی از نیاز آبی استان از این طریق تأمین می‌شود.

با این حال کارشناسان معتقدند عبور پایدار از تنش آبی تنها با افزایش تولید امکان‌پذیر نیست و موفقیت این مسیر در گرو تکمیل پروژه‌های زیرساختی، کاهش هدررفت شبکه و اصلاح الگوی مصرف خواهد بود؛ موضوعی که با آغاز روزهای گرم سال بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند.