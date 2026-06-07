تعریف ۱۲۰ پروژه در قرارگاه منظر شهری پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه قرارگاه سیما و منظر شهری با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، لطفالله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق و جمعی از مدیران حوزههای حملونقل و ترافیک، خدمات شهری، امور مناطق و فرهنگی-اجتماعی برگزار شد.
داود گودرزی در این نشست با اشاره به روند فعالیت قرارگاه سیما و منظر شهری گفت: این قرارگاه در ابتدا با مأموریت چهارماهه تشکیل شد و قرار بود اقدامات آن تا پایان فروردینماه به سرانجام برسد؛ اما به دلیل شرایط خاص ماههای گذشته از جمله وقوع جنگ تحمیلی سوم، بخشی از برنامهها نیازمند زمان بیشتری برای اجرا و پیگیری داشت.
تعریف ۱۲۰ پروژه در قرارگاه سیما و منظر شهری
وی افزود: با دستور شهردار تهران، فعالیت قرارگاه سیما و منظر شهری به صورت دائمی ادامه خواهد داشت تا موضوعات مرتبط با زیباسازی، آراستگی و ارتقای کیفیت بصری شهر با جدیت بیشتری دنبال شود.
معاون شهردار تهران تأکید کرد: پروژههای این قرارگاه در اولویت مناطق قرار میگیرد و در تخصیص اعتبارات مناطق، سازمانها و شرکتهای شهرداری نیز موضوعات مرتبط با سیما و منظر شهری مورد توجه ویژه خواهد بود.
گودرزی با بیان اینکه ۹ گروه موضوعی و ۱۲۰ پروژه در این قرارگاه تعریف شده است، اظهار کرد: این پروژهها باید اولویتبندی شده و برنامه اجرایی سهماهه آنها توسط اداره کل برنامهریزی تدوین شود.
تمرکز بر اجرای پروژههای مرتبط با زیباسازی و ارتقای منظر شهری
در ادامه این جلسه، لطفالله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، با تأکید بر اهمیت موضوع سیما و منظر شهری گفت: تمرکز مناطق باید بر اجرای پروژههای مرتبط با زیباسازی و ارتقای منظر شهری باشد؛ چراکه این موضوع یکی از اولویتهای مدیریت شهری است.
وی با اشاره به در پیش بودن ایام محرم و صفر افزود: برنامههای سیما و منظر شهری باید متناسب با این مناسبتها طراحی و اجرا شود.
فروزنده در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری تهران در حوزههایی مانند نظافت، آراستگی شهر و استقبال از بهار، مسئولیت قرارگاه سیما و منظر شهری برای حفظ این روند و ارتقای کیفیت فضای شهری افزایش یافته است.
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