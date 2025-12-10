به گزارش خبرگزاری مهر، داوود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با همراهی مدیران عامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران، سازمان زیباسازی، شرکت شهربان و حریم‌بان، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، سازمان مدیریت پسماند، مشاوران و مدیران این پروژه از روند ساماندهی این محور بازدید به عمل آوردند.

گودرزی در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت این طرح، گفت: ساماندهی محور دماوند، انقلاب، آزادی یکی از پروژه‌های اصلی معاونت خدمات شهری و محیط زیست و از طرح‌های مهم قرارگاه سیما و منظر شهری است که به دستور شهردار تهران در دستور کار ویژه این معاونت قرار گرفته است.

وی با اشاره به رویکرد جامع این طرح، اظهار کرد: در این پروژه تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خدمات شهری، از جمله بهبود نظافت و مدیریت پسماند، ارتقای کیفیت و توسعه فضای سبز، استفاده از المان‌های زیبایی شناختی جدید متناسب با هویت تهران و هویت بومی هر محله، یکدست‌سازی و ساماندهی پیاده‌روها و جداره‌ها، چهره این محور مهم شرقی، غربی را متحول کنیم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، ساماندهی مشاغل و دست‌فروشان مستقر در این محور را از دیگر محورهای اصلی این طرح برشمرد و گفت: هدف ما این است که ضمن ایجاد نظم، انضباط و آرامش بصری در شهر، حقوق شهروندان و کسبه نیز به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرد تا رضایت عمومی از فضا و خدمات شهری در این محدوده افزایش پیدا کند.

گفتنی است؛ این بازدید از ساعت ۷ صبح از ابتدای خیابان دماوند در محله تهرانپارس آغاز شد و تا میدان آزادی ادامه یافت.

لازم به ذکر است، در جریان این برنامه شهرداران مناطق درگیر در طرح شامل مناطق ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۲ و ۱۳ نیز حضور فعال داشتند و گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌ِرو هر منطقه را ارائه کردند.