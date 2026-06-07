توقیف بیش از ۳ تن چوب و زغال قاچاق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم جانی‌نسب از کشف و توقیف محموله‌های قاچاق چوب و زغال در سطح استان خبر داد و افزود: با تلاش شبانه‌روزی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد، طی ۷۲ ساعت گذشته چهار خودروی حامل چوب، هیزم و زغال قاچاق در نقاط مختلف استان شناسایی و توقیف شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها یک دستگاه وانت‌بار حامل ۲ هزار کیلوگرم چوب قاچاق، یک دستگاه خودروی پژو حامل ۵۰۰ کیلوگرم هیزم قاچاق، یک دستگاه خودروی سواری حامل ۲۴۰ کیلوگرم زغال و یک دستگاه وانت پراید حامل ۴۰۰ کیلوگرم چوب بلوط توقیف شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه مجموع محموله‌های کشف‌شده ۳ هزار و ۱۴۰ کیلوگرم بوده است، تصریح کرد: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی از جمله قطع درختان، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال، تخریب و تصرف اراضی ملی را از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

جانی نسب اضافه کرد: حفاظت از منابع طبیعی و عرصه‌های ملی نیازمند همکاری و همراهی همه اقشار جامعه است و برخورد با متخلفان این حوزه با جدیت ادامه خواهد داشت.