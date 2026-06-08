کشف یک تن چوب جنگلی فاقد مجوز در بندرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر روحی اظهار کرد: در اجرای طرح کنترل قاچاق چوب و برخورد با برخورد با افراد سودجو که بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به قطع، نگهداری و حمل چوب درختان اقدام می کنند، ماموران یگان امداد شهرستان در حین گشت زنی هدفمند دو قاچاقچی چوب را در حین قطع درختان جنگلی مشاهده کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی در بازرسی از خودرو مزدا قاچاقچیان چوب یک تن چوب جنگلی غیر مجاز کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز گفت: در این رابطه دو قاچاقچی چوب دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

روحی با تأکید بر اهمیت حفظ محیط زیست اظهار کرد: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگانی است و از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه تعرض به محیط‌زیست مراتب را از طریق شماره‌ تماس ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.