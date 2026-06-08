تاثیر داروهای جدید میگرن در کاهش روزهای سردرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، در یک بررسی بزرگ، محققان دانشگاه مک مستر کانادا ۴۳ آزمایش بالینی شامل بزرگسالان مبتلا به میگرن مزمن را که به عنوان بروز سردرد در ۱۵ روز یا بیشتر در ماه تعریف میشود، تجزیه و تحلیل کردند.
بر اساس نتایج، قویترین شواهد به یک دسته جدیدتر از داروها به نام درمانهای هدفمند CGRP اشاره داشت. محققان دریافتند این داروها روزهای بروز میگرن ماهانه را حدود دو روز کاهش میدهند و عموماً به خوبی تحمل میشوند. نمونههایی از درمانهای هدفمند CGRP شامل اپتینزوماب و آتوگپانت است.
CGRP پروتئینی است که در مغز و سیستم عصبی یافت میشود و در طول میگرن افزایش مییابد و باعث درد و التهاب میشود. این داروها برای جلوگیری از این روند طراحی شدهاند.
این داروها که به صورت تزریق، قرص و اسپری بینی موجود هستند، مشخص شد که عوارض جانبی کمتری نیز نسبت به درمانهای قدیمی دارند.
در مقایسه، شواهد نشان داد که سم بوتولینوم یا بوتاکس ممکن است فوایدی داشته باشد، اما با قطعیت کمتر و عوارض جانبی بیشتر، که منجر به قطع درمان میشود.
برای داروهای قدیمیتر مانند توپیرامات، والپروات و پروپرانولول، شواهد نیز محدود و حتی کمتر قابل اعتماد بودند.
محققان میگویند مطالعات مستقلتری در مورد درمانهای CGRP، به ویژه در مورد ایمنی و پایبندی طولانی مدت، مورد نیاز است.
نظر شما