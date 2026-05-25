موئیل اردبیل نامزد ثبت در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری شد

مهدی بهاروند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر ساله تعداد هشت روستا به عنوان نمایندگان ایران به سازمان جهانی گردشگری معرفی میشوند تا در رقابت بهترین روستاهای جهانی گردشگری شرکت کنند. این رقابتها از سال ۲۰۲۱ آغاز شده و هدف اصلی آن، بهبود شرایط زندگی مردم روستاها از طریق توسعه گردشگری است.
وی افزود: این پروژه در نظر دارد روستایی را معرفی کند که الگویی از توسعه گردشگری روستایی و نیز الگویی از ارتقای رفاه برای ساکنان روستا، با در نظر گرفتن تمامی شرایط و شاخصهای مرتبط، محسوب شود.
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: در ایران حدود ۱۰۰ روستا را بر اساس معیارهای ارزیابی شناسایی کردهایم. یکی از روستاهایی که به این نتیجه رسیدهایم میتواند به عنوان گزینهای مطرح جهت معرفی مد نظر قرار گیرد، روستای موئیل در استان اردبیل است. این روستا از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار بوده و سه برند و محصول گردشگری برجسته در آن وجود دارد که میتواند جاذب گردشگران داخلی و خارجی باشد.
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت: محصول گردشگری این روستا در حوزه گردشگری کوهستان است؛ چراکه روستا در دامنه کوه سبلان واقع شده و بسیاری از تورهای فعال در زمینه گردشگری ورزشی، این روزها را برای صعود انتخاب میکنند.
بهاروند ادامه داد: با توجه به وجود چشمههای آب گرم متعدد در روستا و مجتمعهای آبدرمانی احداثشده توسط مردم محلی، شرایطی برای گردشگران فراهم شده که در بسیاری از روستاهای کشور مشابه آن وجود ندارد و میتوان گفت مختص و منحصربهفرد این روستاست.
وی افزود: با توجه به وجود ییلاقات و مراتع خوب، گردشگران تمایل زیادی به زندگی در کنار عشایر و تماشای سبک زندگی آنها از خود نشان میدهند که جذابیت ویژهای دارد. که این روستا در سال ۲۰۲۶ می تواند به عنوان یکی از نمایندگان شایسته کشورمان در فهرست بهترین روستاهای جهانی گردشگری قرار گیرد.
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی مهمترین مزایای ثبت جهانی را شامل اعطای لوحی از سوی سازمان جهانی گردشگری به عنوان یک برند، مدرک و اعتبار بینالمللی برای روستا، قرارگیری در مسیر تورهای گردشگری جهانی، عضویت در شبکه روستاهای جهانی گردشگری که امکان تعامل و انتقال تجربه میان روستاها را فراهم میکند، و همچنین مزایای ناشی از ورود گردشگران خارجی و داخلی در توسعه و رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی برشمرد.
