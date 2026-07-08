به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری در جلسه بررسی ظرفیتهای گردشگری و سرمایهگذاری منطقه پیلهسحران بر ضرورت تدوین و اجرای طرح جامع گردشگری این منطقه تأکید و اظهارکرد: با توجه به قابلیتهای منطقه، اجرای این پروژه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید پیشطرح آن بهگونهای تدوین شود که وظایف دستگاههای اجرایی بهصورت دقیق مشخص و عملیاتی گردد.
وی همچنین حمایت از تبدیل این پروژه به دهکده سلامت را از رویکردهای قابل پیگیری دانست و افزود: تکمیل و توسعه زیرساختهای موردنیاز سرمایهگذاری، تسهیل روند سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران از الزامات اصلی در مسیر اجرای این طرح است.
فرماندار اردبیل با تأکید بر ضرورت اهتمام دستگاههای اجرایی برای تسهیل امور، گفت: همکاری همه دستگاهها میتواند زمینه اجرای سریعتر و مؤثرتر این پروژه را فراهم کند و به رونق گردشگری منطقه بینجامد.
وی بر مطالعه اجرای طرح گردشگری در تالاب نئور اردبیل با حفظ محیط زیست تاکید کرد و افزود: در این راستا ضرورت دارد دستگاه های متولی اهتمام ویژه داشته باشند.
قلندری بیان کرد :اعتبارات لازم برای مطالعات طرح های گردشگری درشهرستان اختصاص یافته و ۶طرح گردشگری در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری شهرستان اجرا می شود.
در ادامه این جلسه، نگار سریعالاطلاق، معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل، نیز با اشاره به لزوم مطالعه و تدوین طرح جامع گردشگری پیلهسحران اظهار کرد: این ادارهکل آمادگی کامل برای حمایت از سرمایهگذاران را دارد.
وی افزود: اجرای این طرح میتواند گام بزرگی در راستای رونق گردشگری منطقه باشد و پیشنهاد تبدیل این محدوده به منطقه نمونه گردشگری یا دهکده سلامت نیز در همین راستا قابل بررسی و اجراست؛ امری که با حمایت دولت و فرماندار اردبیل میتواند عملیاتی شود.
سریعالاطلاق همچنین گفت: تسهیل سرمایهگذاری و اجرای پروژههای مرتبط،زمینهساز توسعه پایدار گردشگری در این منطقه خواهد بود.
وی خواستار اختصاص اعتبارات لازم برای اجرای مطالعه طرح های گردشگری شد.
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