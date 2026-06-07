به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های عبری زبان گزارش دادند که تیراندازی های مکرر در چهار منطقه یک شهرک اشغالی باعث زخمی شدن شش شهرک نشین صهیونیست شده است.

همچنین گزارش شده که حال ۲ تن از آنها وخیم بوده و برخی رسانه ها نیز از هلاکت یکی از این صهیونیست ها خبر داده اند.

رسانه های صهیونیستی مدعی شدند که یکی از عوامل این تیراندازی نزدیک قلقیلیه دستگیر شده و عناصر امنیتی به دنبال دستگیری عامل دوم هستند.

همچنین گزارش شده که این عملیات در شهرک کوخاو یائیر نزدیک قلقیلیه داخل اراضی اشغالی صورت گرفته است.مسئولان جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از ساکنان شهرک تسور یتسحاق نزدیک قلقیلیه نیز خواستند در خانه های خود بمانند چرا که احتمال حضور عامل دوم در این منطقه وجود دارد. همچنین گزارش شده که آژیرهای خطر در این منطقه از ترس نفوذ نیروهای مقاومت به صدا درآمده است.

تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، این عملیات از پمپ بنزین کوخاو یائیر آغاز شد و به تسور یتسحاق، تسور ناتان و سلعیت کشیده شده است.