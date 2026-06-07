به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که تحلیل و راستی آزمایی تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، آثار دود مربوط به تسلیحات فسفر سفید که از سوی رژیم صهیونیستی در لبنان استفاده شده است را نشان میدهد. این تصاویر به ۳۰ مه گذشته بازمیگردد و شهر پرجمعیت النبطیه را در زمانی نشان میدهد که ارتش رژیم صهیونیستی بر قلعه شقیف مسلط بود.
بر اساس این گزارش، موارد استفاده از فسفر سفید در شهر ساحلی صور و ۳ شهرک الخیام، القلیعه و یحمر پس از آغاز درگیریها میان رژیم صهیونیستی و حزب الله در ماه مارس ثبت شده است.
نیویورک تایمز نوشت فسفر سفید در تماس با هوا خود به خود مشتعل میشود و خاموشکردن آن بسیار دشوار است؛ مادهای که گرچه به خودی خود ممنوع نیست، اما استفاده عمدی از آن علیه غیرنظامیان یا در مناطق مسکونی، نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه محسوب میشود.
نیویورک تایمز می افزاید که ویدئوها انفجار گلولههای توپخانه در آسمان لبنان و فروریختن رشتههای فسفر سفید مشتعل را نشان میدهد؛ الگویی که با استفاده پیشین رژیم صهیونیستی از مهمات آمریکایی مدل M۸۲۵A۱ همخوانی دارد.
دولت لبنان از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون چندین نامه به سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کرده و نسبت به استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر سفید علیه مناطق مسکونی لبنان ابراز نگرانی کرده است. بر اساس داده های دولت لبنان، در نتیجه این حملات بیش از ۶۰۰ آتشسوزی در جنوب این کشور رخ داده است.
سازمان جهانی بهداشت هشدار می دهد که تماس فسفر سفید با پوست موجب سوختگیهای بسیار شدید میشود و استنشاق آن میتواند به دستگاه تنفسی و چشمها آسیب بزند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با وجود توافق آتشبس شکننده ادامه دارد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده است که از دوم مارس تاکنون، شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان به ۳۵۹۳ نفر و شمار زخمیها به ۱۰ هزار و ۹۹۰ نفر رسیده است.
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