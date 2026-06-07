لوموند: جنگ ایران را قدرتمندتر کرد؛ ناتوانی آمریکا در قبال تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد، جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، انسجام داخلی و تاب‌آوری ساختارهای سیاسی و امنیتی این کشور را تقویت کرده است. دونالد ترامپ معتقد بود که می‌تواند نظام ایران را سرنگون کند، اما جنگی که او با هماهنگی رژیم صهیونیستی انجام داد به تقویت مرکز قدرت در داخل ایران، به ویژه دستگاه های نظامی و امنیتی کمک کرده است.

در این گزارش آمده است، جنگ ایران و عراق یکی از برجسته‌ترین عواملی بود که در تحکیم پایه‌های نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران نقش داشت. در سال‌های پس از انقلاب این جنگ به ایران اجازه داد تا انسجام داخلی خود را تقویت و بخش‌های وسیعی از جامعه را پیرامون یک آرمان ملی و انقلابی جامع بسیج کند. این تحلیل را می‌توان در مورد جنگ اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران که از ۲۸ فوریه آغاز شد و با آتش‌بس شکننده‌ در ۸ آوریل پایان یافت، به کار برد. در حالی که بسیاری از جمله دونالد ترامپ انتظار داشتند که این تشدید تنش، جمهوری اسلامی را تضعیف کند یا حتی آن را از بین ببرد نتایج کاملاً برعکس بود.

در ادامه این گزارش با اشاره به اهرم تنگه هرمز آمده است، ایران با نشان دادن توانایی خود در قبال مدیریت این شریان حیاتی با استفاده از ابزارهای نسبتاً محدود، مانند پهپادها، مین‌ها و نظارت دریایی علیرغم تحریم‌ها درجه‌ای از اعتماد راهبردی را به دست آورده است. آمریکا با وجود ابزارهای نظامی پیشرفته خود تاکنون نتوانسته است تهران را مجبور به بازگشایی کامل تنگه هرمز کند.

بسته شدن تنگه هرمز، ایران را دوباره در قلب معادلات راهبردی منطقه‌ای قرار داده است. با وجود تنش‌های کنونی چندین کشور عربی حوزه خلیج فارس که برای صادرات منابع هیدروکربنی خود به تنگه هرمز متکی می باشند، مجبور به سازگاری با نفوذ ایران و مذاکره با این کشور هستند. مذاکرات بین عمان و ایران منعکس کننده این واقعیت جدید است. طبق هشدارهای مکرر کاخ سفید و وزارت خزانه‌داری آمریکا به مسقط، واشنگتن به وضوح نگران نوعی همکاری احتمالی میان دو طرف در مورد سیستم هزینه ترانزیت در تنگه است.