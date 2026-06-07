تولید فیلم کوتاه داستانی «یونس» در چهارمحال‌ و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی با بیان اینکه فیلم کوتاه داستانی یونس روایتگر بخشی از زندگی پسر بچه‌ای روستایی به همین نام است، اظهار کرد: این فیلم در تلاش است تا یک قصه انسانی را در قالب نمایش طبیعت بکر و کمتر دیده شده چهارمحال و بختیاری به نمایش گذاشته و آداب و رسوم مردم این خطه را به تصویر بکشد.

وی تصریح کرد: در این فیلم، یونس که در یکی از روستاهای ساحلی چهارمحال و بختیاری زندگی می‌کند پس از مرگ مادرش با مسئله نگهداری از پدربزرگ بیمارش روبه‌روست و ماجراهای مختلفی را پشت سر می‌گذارد.

اعتدالی در ادامه از آرش حیدری، مینا صالحی، یوسفعلی طاهری، علی اسکندری و ابراهیم تقی‌زاده به عنوان بازیگران این فیلم کوتاه داستانی نام برد و تصریح کرد: محمد حیدری، کریم مرادی، ابوالفضل معصومی،

مرتضی احمدی و حسین گماری هم به ترتیب به عنوان مدیر تصویربرداری، نورپرداز، دستیار تصویربردار، صدابردار و دستیار صدابردار در تولید این فیلم همکاری داشتند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین یادآور شد: محمد حسین ملکی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز فیلم کوتاه داستانی یونس در تولید این اثر هنری نقش‌آفرینی کرده است و دستیاری دوم کارگردان را امیرحسین کبیری، منشیگری صحنه را زینب محمودیان، مدیریت تولید را علی اسکندری، دستیاری تولید را اسحاق فتاحی و دستیاری تولید و تدارکات را هم امیرمحمد سعیدی برعهده گرفته‌اند.

اعتدالی از داود امینیان، فاطمه خدابخشی و مائده راهنما نیز به عنوان طراح صحنه، گریم و دستیار گریم در فیلم یونس یاد کرد.

گفتنی است، فیلم کوتاه داستانی یونس با حمایت و نظارت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تولید و آماده پخش شده است.