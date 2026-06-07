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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

تولید فیلم کوتاه داستانی «یونس» در چهارمحال‌ و بختیاری

تولید فیلم کوتاه داستانی «یونس» در چهارمحال‌ و بختیاری

شهرکرد-معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: مراحل تولید فیلم کوتاه داستانی یونس به نویسندگی و کارگردانی مجید ابراهیمیان در استان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی با بیان اینکه فیلم کوتاه داستانی یونس روایتگر بخشی از زندگی پسر بچه‌ای روستایی به همین نام است، اظهار کرد: این فیلم در تلاش است تا یک قصه انسانی را در قالب نمایش طبیعت بکر و کمتر دیده شده چهارمحال و بختیاری به نمایش گذاشته و آداب و رسوم مردم این خطه را به تصویر بکشد.

وی تصریح کرد: در این فیلم، یونس که در یکی از روستاهای ساحلی چهارمحال و بختیاری زندگی می‌کند پس از مرگ مادرش با مسئله نگهداری از پدربزرگ بیمارش روبه‌روست و ماجراهای مختلفی را پشت سر می‌گذارد.

اعتدالی در ادامه از آرش حیدری، مینا صالحی، یوسفعلی طاهری، علی اسکندری و ابراهیم تقی‌زاده به عنوان بازیگران این فیلم کوتاه داستانی نام برد و تصریح کرد: محمد حیدری، کریم مرادی، ابوالفضل معصومی،

مرتضی احمدی و حسین گماری هم به ترتیب به عنوان مدیر تصویربرداری، نورپرداز، دستیار تصویربردار، صدابردار و دستیار صدابردار در تولید این فیلم همکاری داشتند.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری همچنین یادآور شد: محمد حسین ملکی به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز فیلم کوتاه داستانی یونس در تولید این اثر هنری نقش‌آفرینی کرده است و دستیاری دوم کارگردان را امیرحسین کبیری، منشیگری صحنه را زینب محمودیان، مدیریت تولید را علی اسکندری، دستیاری تولید را اسحاق فتاحی و دستیاری تولید و تدارکات را هم امیرمحمد سعیدی برعهده گرفته‌اند.

اعتدالی از داود امینیان، فاطمه خدابخشی و مائده راهنما نیز به عنوان طراح صحنه، گریم و دستیار گریم در فیلم یونس یاد کرد.

گفتنی است، فیلم کوتاه داستانی یونس با حمایت و نظارت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری تولید و آماده پخش شده است.

کد مطلب 6852697

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