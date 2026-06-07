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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹

حل بحران‌های زیست‌محیطی با مشارکت مردم امکان‌پذیر است

حل بحران‌های زیست‌محیطی با مشارکت مردم امکان‌پذیر است

تبریز- معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی و مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، بر ضرورت ثبت روایت دقیق جنگ اخیر برای انتقال به نسل‌های آینده تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه، در جلسه هماهنگی کمیته‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با محوریت «ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست» و «صیانت از ارزش‌ها و سرمایه‌های اجتماعی جنگ اخیر در قالب کارگروه دفاع ملی»، اظهار کرد: چالش‌های زیست‌محیطی امروز از بحران آب تا انواع آلودگی‌ها و پسماندهای انسانی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جوامع تبدیل شده است.

وی افزود: حل این مسائل تنها با صدور دستورالعمل‌های اداری و اقدامات الزام‌آور امکان‌پذیر نیست و برای دستیابی به نتایج پایدار، نیازمند ایجاد باور عمومی و فرهنگ‌سازی گسترده در جامعه هستیم.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر در حوزه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ادامه داد: با وجود گام‌های مثبت، هنوز تا نهادینه شدن رفتارهای مسئولانه زیست‌محیطی فاصله داریم و به همین دلیل تقویت برنامه‌های فرهنگی در این حوزه ضروری است.

محمدزاده همچنین بر نقش آموزش در ارتقای فرهنگ زیست‌محیطی تأکید کرد و گفت: لازم است سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش با همکاری یکدیگر برنامه‌های آموزشی مؤثر و ماندگاری را برای دانش‌آموزان و نسل آینده طراحی و اجرا کنند.

وی با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در این زمینه افزود: استفاده از توان و تجربه این تشکل‌ها و بهره‌گیری از تجربیات موفق سایر کشورها می‌تواند به گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش مشارکت عمومی کمک کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه دفاع ملی به عنوان یکی از کمیته‌های شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و گفت: این کارگروه باید نقش مهمی در تبیین و روایت صحیح وقایع جنگ اخیر ایفا کند.

وی تأکید کرد: مستندسازی دقیق این مقطع تاریخی، مقابله با روایت‌های تحریف‌شده و انتقال ارزش‌ها و تجربیات آن به نسل‌های آینده از مهم‌ترین وظایف این کارگروه است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری که در جریان جنگ شکل گرفت، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و صیانت و تقویت این سرمایه اجتماعی باید به عنوان یک اولویت فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6853155

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