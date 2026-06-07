به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه، در جلسه هماهنگی کمیتههای شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی با محوریت «ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست» و «صیانت از ارزشها و سرمایههای اجتماعی جنگ اخیر در قالب کارگروه دفاع ملی»، اظهار کرد: چالشهای زیستمحیطی امروز از بحران آب تا انواع آلودگیها و پسماندهای انسانی به یکی از مهمترین دغدغههای جوامع تبدیل شده است.
وی افزود: حل این مسائل تنها با صدور دستورالعملهای اداری و اقدامات الزامآور امکانپذیر نیست و برای دستیابی به نتایج پایدار، نیازمند ایجاد باور عمومی و فرهنگسازی گسترده در جامعه هستیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در سالهای اخیر در حوزه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست، ادامه داد: با وجود گامهای مثبت، هنوز تا نهادینه شدن رفتارهای مسئولانه زیستمحیطی فاصله داریم و به همین دلیل تقویت برنامههای فرهنگی در این حوزه ضروری است.
محمدزاده همچنین بر نقش آموزش در ارتقای فرهنگ زیستمحیطی تأکید کرد و گفت: لازم است سازمان حفاظت محیط زیست و آموزش و پرورش با همکاری یکدیگر برنامههای آموزشی مؤثر و ماندگاری را برای دانشآموزان و نسل آینده طراحی و اجرا کنند.
وی با اشاره به ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در این زمینه افزود: استفاده از توان و تجربه این تشکلها و بهرهگیری از تجربیات موفق سایر کشورها میتواند به گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست و افزایش مشارکت عمومی کمک کند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به تشکیل کارگروه دفاع ملی به عنوان یکی از کمیتههای شورای فرهنگ عمومی اشاره کرد و گفت: این کارگروه باید نقش مهمی در تبیین و روایت صحیح وقایع جنگ اخیر ایفا کند.
وی تأکید کرد: مستندسازی دقیق این مقطع تاریخی، مقابله با روایتهای تحریفشده و انتقال ارزشها و تجربیات آن به نسلهای آینده از مهمترین وظایف این کارگروه است.
محمدزاده خاطرنشان کرد: انسجام ملی، همبستگی اجتماعی و روحیه مشارکت و مسئولیتپذیری که در جریان جنگ شکل گرفت، سرمایهای ارزشمند برای کشور است و صیانت و تقویت این سرمایه اجتماعی باید به عنوان یک اولویت فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.
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