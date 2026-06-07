برگزاری نشست تخصصی و گرامیداشت پدر فرش ترکمن ایران در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگستان هنر، چهارمین نشست از سلسله نشست‌های «در ستایش اهدا» به همت کتابخانه و مرکز اسناد این فرهنگستان و با همکاری گروه تخصصی هنرهای سنتی (کمیته فرش) و با گرامیداشت یاد نیازمحمد نیازی پدر فرش ترکمن، در کتابخانه و مرکز اسناد فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

این نشست به منظور قدردانی از خدمات و میراث هنرمندانی که کتاب‌های خود را به کتابخانه فرهنگستان هنر اهدا کرده‌اند.

در این مراسم، حسین یاوری رئیس کمیته فرش فرهنگستان هنر، سیدجلال‌الدین بصام عضو کمیته فرش فرهنگستان، تورج ژوله پژوهشگر حوزه فرش و بیژن اربابی رئیس گروه فرش دانشگاه هنر به سخنرانی می‌پردازند.

نشست «در ستایش اهدا ۴»، سه‌شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ در کتابخانه فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر (عج)، نرسیده به چهارراه طالقانی، پلاک ۱۵۵۲، فرهنگستان هنر، کتابخانه تخصصی میزبان علاقه‌مندان است.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک روی لینک https://B۲n.ir/ss۳۶۱۷ به صورت آنلاین در این نشست شرکت کنند.