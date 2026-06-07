به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: اسکندر مومنی در حاشیه اجلاس وزرای کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک قرقیزستان، با معاون وزیر کشور چین دیدار و بابت مواضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز آمریکا به خاک ایران قدردانی کرد. وی در این دیدار، اظهار کرد: از مواضع جمهوری خلق چین در جریان تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک ایران، به ویژه در سازمان ملل و همچنین در اجلاس امروز صمیمانه تشکر میکنیم.
معاون وزیر کشور چین نیز تاکید کرد: چین و ایران مانند دو برادر و دو دوست میمانند و باید این مواضع خود را حفظ کنند. ما همیشه در این مسیر ایستادگی میکنیم. دو کشور در عرصه جهانی و منطقهای متحد هستند. مومنی در حاشیه این اجلاس دیدارهای دوجانبهای با وزیر امور داخلی تاجیکستان، وزیر کشور پاکستان و وزیر داخلی فدراسیون روسیه داشته است. او در حالی با همتای پاکستانیاش رایزنی کرد که بنا به تحلیل و گزارشهای منتشر شده در رسانههای غربی، گفتوگوهای مقامات ایرانی با مسئولان پاکستانی، از ضریب بالایی برای نتایج مذاکرات برخوردار است. به خصوص که او به زودی به تهران خواهد آمد و باز با مسئولان ایرانی گفتوگو و دیدار خواهد کرد.
سیدمحسن رضانقوی، وزیر کشور پاکستان به میزبانی وزیر کشور به تهران سفر خواهد کرد. وزیر کشور پاکستان در فروردین امسال همراه فرمانده ارتش کشورش سفر رسمی به تهران انجام داد. وی سپس دو سفر رسمی دیگر در اواخر اردیبهشت و اول خرداد به ایران انجام داد. نقوی در دو سفر اخیر خود در تهران با مسعود پزشکیان رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه و همچنین اسکندر مومنی، همتای خود دیدار کرد. همین تحرکات در واشنگتن و تهران با میانجیگری پاکستان منجر شد، یک رسانه آمریکایی ادعا کند: «مذاکرات ایران و آمریکا در مراحل پایانی است!»
رسانه آمریکایی آکسیوس طی مطلبی آورده است: ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان رئیسجمهور ترامپ، روز پنجشنبه به آزمایشگاه ملی اوک ریج در ایالت تنسی سفر کردند تا با گروهی از کارشناسان فنی مشورت کنند که ممکن است در مذاکرات هستهای با ایران نقش داشته باشند. کاخ سفید در تلاش است تا به یک یادداشت تفاهم (MOU) با ایران دست یابد تا به جنگ پایان دهد و مذاکرات عمیق هستهای را آغاز کند و میخواهد در صورت شروع این مذاکرات، کارشناسان را در حالت آمادهباش داشته باشد. به گفته مقامات آمریکایی و منابع منطقهای درگیر در میانجیگری، آمریکا و ایران هنوز در چندین جزییات یادداشت تفاهم با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
منابع آکسیوس، مذاکرات را در مراحل پایانی توصیف کردند، اما هنوز مشخص نیست که آیا دو طرف در نهایت به توافق دست خواهند یافت یا خیر. در همین رابطه، یک مقام آمریکایی گفت: «این دیدار در اوک ریج به این معنا نیست که توافقی حاصل خواهد شد، اما نشانهای است که مذاکرات در مرحله بسیار جدی قرار دارد و شانس خوبی برای انجام آن وجود دارد و ما میخواهیم آماده باشیم.»
آکسیوس اعلام کرد روز پنجشنبه از این موضوع مطلع شده که ویتکاف سفری اعلامنشده به شرق تنسی داشته است. دو مقام آمریکایی بعدا تایید کردند که او و کوشنر از تاسیسات وزارت انرژی در اوک ریج بازدید کردهاند. برخی از برجستهترین کارشناسان آمریکایی در زمینه فرآوری اورانیوم و فناوری سانتریفیوژ در آزمایشگاه ملی اوک ریج و مجتمع امنیت ملی وای-۱۲ مستقر هستند. در گذشته، مواد و تجهیزات هستهای – از جمله از قزاقستان و لیبی – از طریق تنسی منتقل میشدند؛ کاخ سفید از اظهار نظر خودداری کرد. اداره ملی امنیت هستهای نیز توضیحی ارائه نداد.
دو مقام آمریکایی گفتهاند که به تازگی تیمی متشکل از حدود ۱۰۰ کارشناس تشکیل شده است تا در صورت حصول یک توافق اولیه، در مذاکرات هستهای شرکت کنند. فرستادگان ایران این سفر را انجام دادهاند تا با اعضای این تیم دیدار کرده و در مورد آمادگیها برای اجرای احتمالی یک توافق هستهای بحث و تبادل نظر کنند. ویتکاف و کوشنر هفته گذشته با همتایان ایرانی خود بر سر یک یادداشت تفاهم ۶۰ روزه برای تمدید آتشبس، بازگشایی تنگه هرمز، اجازه فروش نفت ایران و آغاز مذاکرات در مورد ذخایر اورانیوم غنیشده ایران و محدودیتهای غنیسازی در آینده به توافق رسیدند.
گزارشهای رسانههای آمریکایی و غربی در اصل تکمیل پازل کاخ سفید در قبال ایران است. پاسخ مناسب به موج رسانهای آمریکا از سوی محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شد. او ۱۵ خرداد در گفتوگویی با شبکه خبری CNN با بیان اینکه مذاکرات میان ایران و ایالات متحده در حال حاضر به بنبست رسیده و این آمریکا است که باید برای شکستن این وضعیت اقدام کند، اظهار کرد: «مذاکرات به بنبست رسیده است و ترامپ باید این بنبست را بشکند. توپ در زمین ترامپ است.»
بالاخره این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی ایران شاهد این رفت و آمدها و گفتوگوهاست. طبیعی است که آمریکاییها با بازی رسانهای به دنبال بهرهبرداری از منافع خود هستند، به خصوص که در جنگ ۴۰ روزه و در همین چند روز اخیر هم ضربات سنگینی از سوی ایران دریافت کردهاند، بنابراین جدا از تحلیل و تفسیرها در رسانههای آمریکایی و غربی، ایران شتابزده تصمیم نخواهد گرفت و حرف اصلی همان بندهای ۱۰ گانهای است که قبلا بیان کرده است.
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