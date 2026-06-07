آیت الله لائینی: هیئات مذهبی پایگاه تبلیغ خیابان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر یکشنبه در گردهمایی رؤسای شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به لزوم آمادگی در برابر تهدیدات دشمنان اظهار داشت که خطر جنگ همچنان جدی است و ملت ایران باید هوشیار باشند.

به گفته وی، آمریکا و اسرائیل در صورت فراهم شدن شرایط حتی با وجود مذاکرات، از به کارگیری سلاح هسته‌ای ابایی ندارند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه خیابان و میدان دو بال اصلی جنگ هستند، تأکید کرد که زرنگی آن است که هر هیئتی خود را تا زمانی که مردم در خیابان حضور دارند فعال بداند و همه باید برای پرشور نگه داشتن تجمعات خیابانی بسیج شوند.

امام جمعه ساری با تأکید بر اینکه تمام هیئات مذهبی باید پایگاه تبلیغ خیابان باشند خاطرنشان کرد: برنامه‌های محرم امسال را چنان تنظیم کنیم که تا جایی که ممکن است در خیابان باشیم اما کمترین لطمه به خیابان وارد شود.

وی همچنین گفت که ساعات حضور در خیابان نیز باید توسط مسئولان محلی برای هر شهر مشخص گردد.

آیت الله محمدی لائینی در پایان ضمن تقدیر از خیرین و هیئات مذهبی بر لزوم تلفیق رویکرد سنتی و انقلابی در عزاداری‌ها تأکید کرد و افزود که شعار امسال نشان‌دهنده عزم مردم برای جان‌فشانی در مسیر آرمان‌های حسینی است.