آسفالت ۴۵ هزار مترمربع از معابر روستاهای بخش «بیرانوند»

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در حاشیه بازدید از روستاهای بخش «بیرانوند»، اظهار داشت: در قالب برنامه‌های «ده‌گردشی» و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مسائل و مطالبات روستاها به‌صورت میدانی بررسی و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی رصد می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی معابر روستایی، افزود: تاکنون ۴۵ هزار مترمربع از معابر روستاهای بخش بیرانوند آسفالت شده و اجرای این طرح‌ها در سایر روستاهای شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه روستاییان از مهم‌ترین اقشار مولد جامعه هستند، تصریح کرد: فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات مطلوب، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت در روستاها، تقویت تولید و جلوگیری از مهاجرت دارد.

درمنان همچنین از همراهی و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: مردم شهرستان خرم‌آباد به‌ویژه اهالی بخش بیرانوند همواره در صحنه‌های مختلف پشتیبان نظام، انقلاب و نیروهای مسلح بوده‌اند و مدیران نیز وظیفه دارند با حضور میدانی و پیگیری مستمر، در مسیر تحقق مطالبات مردم و ارائه خدمات شایسته گام بردارند.