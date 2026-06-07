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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

آسفالت ۴۵ هزار مترمربع از معابر روستاهای بخش «بیرانوند»

آسفالت ۴۵ هزار مترمربع از معابر روستاهای بخش «بیرانوند»

خرم‌آباد - فرماندار مرکز لرستان از آسفالت ۴۵ هزار مترمربع از معابر روستاهای بخش «بیرانوند» در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در حاشیه بازدید از روستاهای بخش «بیرانوند»، اظهار داشت: در قالب برنامه‌های «ده‌گردشی» و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مسائل و مطالبات روستاها به‌صورت میدانی بررسی و روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی رصد می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهسازی معابر روستایی، افزود: تاکنون ۴۵ هزار مترمربع از معابر روستاهای بخش بیرانوند آسفالت شده و اجرای این طرح‌ها در سایر روستاهای شهرستان نیز ادامه خواهد داشت.

فرماندار خرم‌آباد با بیان اینکه روستاییان از مهم‌ترین اقشار مولد جامعه هستند، تصریح کرد: فراهم‌کردن زیرساخت‌های مناسب و ارائه خدمات مطلوب، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت در روستاها، تقویت تولید و جلوگیری از مهاجرت دارد.

درمنان همچنین از همراهی و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف قدردانی کرد و گفت: مردم شهرستان خرم‌آباد به‌ویژه اهالی بخش بیرانوند همواره در صحنه‌های مختلف پشتیبان نظام، انقلاب و نیروهای مسلح بوده‌اند و مدیران نیز وظیفه دارند با حضور میدانی و پیگیری مستمر، در مسیر تحقق مطالبات مردم و ارائه خدمات شایسته گام بردارند.

کد مطلب 6852869

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