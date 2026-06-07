مراسم «یادمان شهدای میناب» در دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، مراسم بزرگداشت روز جهانی کودکان قربانی جنگ تحت عنوان «یادمان شهدای میناب» با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، تعدادی از سفرای کشورهای مختلف در ایران و جمعی از معاونان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این مراسم سفرای کشورهای تاجیکستان، ارمنستان، ازبکستان و نیکاراگوئه و نماینده‌هایی از کشورهای پاکستان، روسیه، یمن، ونزوئلا و مکزیک حضور داشتند.

رسول موسوی، معاون امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای مراسم ضمن خیرمقدم و زنده نگهداشتن یا کودکان شهید میناب گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دانشجو در تمام مقاطع تحصیلی بزرگترین دانشگاه حضوری غیردولتی جهان اسلام است.

وی افزود: این دانشگاه بیش از ۴۰۰ شعبه در سراسر ایران دارد و فعالیت‌های علمی آن فقط به تحصیلات دانشگاهی محدود نمی‌شود بلکه ۱۴۵ هزار دانش آموز در ۸۷۰ مدرسه سمای دانشگاه به تحصیل مشغول هستند.

موسوی عنوان کرد: دلیل اینکه دانشگاه آزاد اسلامی تصمیم به برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی کودکان قربانی تهاجم جنگ گرفت، به جهت رسالت اجتماعی و مسئولیت بین‌المللی دانشگاه است.

وی ادامه داد: علاوه بر این به جهت همدردی و همراهی دانش آموزان مدارس دانشگاه با تمام کودکان قربانی جنگ در سراسر دنیا تصمیم به برگزاری این مراسم گرفتیم.

معاون امور بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به استقبال نهادهای مختلف از این ابتکار دانشگاه اظهار کرد: پس از اعلام برگزاری این مراسم، شماری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های کشور آمادگی خود را برای مشارکت و همراهی اعلام کردند. از این رو لازم می‌دانم از وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون ملی یونسکو، کمیسیون ملی آیسسکو، دانشگاه تهران، مجمع جهانی صلح اسلامی، جمعیت خیرین مدرسه‌ساز، شبکه ملی مؤسسات خیریه، بنیاد حاسب و سازمان مدارس سما برای همکاری در برگزاری این برنامه قدردانی کنم.

معاون امور بین‌الملل و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی توضیح داد: در سال ۱۹۸۲ در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به لبنان و قتل عام هزاران کودک، وجدان‌های بیدار بشری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد را وادار ساختند تا روز ۴ ژوئن را به یاد کودکان فلسطینی و لبنانی و سوری که در این جنگ کشته شدند، به نام روز جهانی کودکان قربانی تهاجم جنگ نامگذاری بکنند و از آن سال مراسم مختلفی در کشورهای عضو سازمان ملل به این مناسبت برگزار می‌شود ولی با کمال تأسف کشتار کودکان در جنگ‌ها نه تنها کم نشده بلکه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: کشتار دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب در ۲۸ فوریه در اولین روز شروع حملات موشکی آمریکایی به ایران جدیدترین و از جمله دلخراش‌ترین این جنایت‌هاست که امروز به یاد تک تک آنها در اینجا یک کوله پشتی مدرسه را در کنار تصاویرشان قرار دادیم برای اینکه معتقدیم آن‌ها زنده‌اند و ناظر این جلسه بزرگداشت ما هستند.

موسوی در پایان از مهمانان درخواست کرد که به یاد کودکان شهید شده از بیروت و غزه گرفته تا مدارس بهبهان، بروجرد، نهاوند، کرمانشاه، میانه و زنجان در جنگ تحمیلی اول و کودکان شهید در مدارس پرند، لامرد، ارومیه و ۱۶۸ دانش‌آموز میناب و ۱۷۶ دانشجوی شهید دانشگاه آزاد اسلامی در جنگ تجاوزکارانه اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران یک دقیقه سکوت کنند.