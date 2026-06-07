به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، طی سال‌های گذشته، «اقتصاد دیجیتال» در ایران رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ بیش از گذشته به راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی و آنلاین روی آورده‌اند و همین موضوع باعث شده انتخاب زیرساخت مناسب برای فروش آنلاین به یکی از تصمیم‌های مهم مدیران کسب‌وکار تبدیل شود.

در این میان، وردپرس و ووکامرس همچنان محبوب‌ترین گزینه برای راه‌اندازی فروشگاه‌های اینترنتی به شمار می‌روند. انعطاف‌پذیری بالا، هزینه راه‌اندازی مناسب و امکان توسعه آسان باعث شده بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین از این دو ابزار استفاده کنند.

با این حال، موفقیت یک فروشگاه اینترنتی تنها به انتخاب وردپرس و ووکامرس محدود نمی‌شود و قالب فروشگاهی نیز نقش مهمی در تجربه کاربران، مدیریت محصولات و حتی نرخ تبدیل بازدیدکنندگان به مشتریان دارد.

در این سال‌ها نام woodmart وودمارت بیش از گذشته در میان فعالان حوزه طراحی سایت و فروشگاه‌های اینترنتی مطرح شده است. اما چه عواملی باعث شده این قالب تا این اندازه مورد توجه قرار بگیرد؟ در این نوشتار به آن‌ها می‌پردازیم.

افزایش رقابت در فروشگاه‌های اینترنتی و اهمیت انتخاب قالب مناسب

بازار فروش آنلاین در ایران نسبت به چند سال گذشته رقابتی‌تر شده است. امروزه کاربران انتظار دارند صفحات فروشگاه‌ها سریع لود و بارگذاری شوند، محصولات به‌راحتی قابل جستجو باشند و فرآیند خرید بدون پیچیدگی انجام شود.

به همین دلیل قالب فروشگاهی دیگر تنها یک ابزار برای نمایش ظاهر سایت نیست. قالب باید بتواند عملکرد مناسب، تجربه کاربری مطلوب و امکانات مورد نیاز فروشگاه را به صورت یکپارچه در اختیار مدیران سایت قرار دهد.

به اعتقاد بسیاری از متخصصان حوزه طراحی سایت، یکی از دلایل افزایش توجه به قالب وودمارت تمرکز این تم وردپرس بر نیازهای واقعی فروشگاه‌های اینترنتی است. امکانات گسترده فروشگاهی، قابلیت شخصی‌سازی بالا و سازگاری مناسب با ووکامرس از جمله ویژگی‌هایی هستند که باعث شده بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین از آن استفاده کنند.

تغییر رفتار کاربران و نقش تجربه کاربری در فروش

کاربران امروزی نسبت به گذشته صبر کمتری دارند. اگر صفحات سایت کند باشند یا فرآیند خرید پیچیده باشد، احتمال خروج کاربر از سایت افزایش پیدا می‌کند.

مطالعات مختلف در حوزه تجارت الکترونیک یا اقتصاد دیجیتال نشان می‌دهد سرعت دسترسی به محصولات، سهولت جستجو و طراحی مناسب صفحات فروشگاه تاثیر مستقیمی بر میزان فروش دارند.

یکی از دلایلی که باعث شده برخی فروشگاه‌ها به سمت استفاده از وودمارت حرکت کنند، توجه ویژه این قالب به تجربه کاربری است. امکاناتی مانند فیلتر پیشرفته محصولات، جستجوی ایجکسی، نمایش سریع محصولات و ساختار مناسب صفحات فروشگاهی می‌تواند فرآیند خرید را برای کاربران ساده‌تر کند.

در شرایطی که رقابت میان فروشگاه‌های اینترنتی هر روز بیشتر می‌شود، بهبود تجربه کاربری به یکی از عوامل تاثیرگذار در موفقیت کسب‌وکارهای آنلاین تبدیل شده است.

چرا فروشگاه‌های بزرگ به امکانات تخصصی نیاز دارند؟

بسیاری از قالب‌های عمومی وردپرس برای سایت‌های شرکتی یا وبلاگی طراحی شده‌اند و زمانی که تعداد محصولات افزایش پیدا می‌کند، محدودیت‌های آن‌ها نمایان می‌شود.

فروشگاه‌های اینترنتی معمولاً به امکاناتی مانند:

فیلترهای حرفه‌ای محصولات

مگامنو

مقایسه کالاها

لیست علاقه‌مندی‌ها

نمایش سریع محصول

صفحات فروشگاهی بهینه

نیاز دارند.

وجود چنین قابلیت‌هایی باعث می‌شود مدیران فروشگاه بتوانند بدون نیاز به نصب تعداد زیادی افزونه جانبی، امکانات مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند.

همین موضوع یکی از عواملی است که موجب شده وودمارت در میان فروشگاه‌های اینترنتی با تعداد محصولات بالا محبوبیت بیشتری پیدا کند.

اهمیت سازگاری با ووکامرس و افزونه‌های وردپرسی

یکی از چالش‌های مدیران سایت‌های فروشگاهی، سازگاری قالب با افزونه‌های مختلف است. بسیاری از فروشگاه‌ها برای مدیریت فرآیند فروش، پرداخت، عضویت کاربران، سئو و بازاریابی از افزونه‌های متعددی استفاده می‌کنند.

هرگونه ناسازگاری میان قالب و افزونه‌ها می‌تواند مشکلات فنی متعددی ایجاد کند و حتی عملکرد فروشگاه را تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از نقاط قوت وودمارت، توسعه متمرکز آن برای ووکامرس است. به همین دلیل بسیاری از امکانات فروشگاهی به صورت اختصاصی برای این سیستم طراحی شده‌اند و هماهنگی مناسبی با اکوسیستم ووکامرس دارند.

تاثیر سرعت سایت بر موفقیت فروشگاه‌های اینترنتی

سرعت بارگذاری صفحات یکی از موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه مدیران فروشگاه‌های اینترنتی قرار گرفته است.

کاربران معمولاً انتظار دارند صفحات فروشگاه در کوتاه‌ترین زمان ممکن بارگذاری شوند. در مقابل، سایت‌های کند می‌توانند باعث افزایش نرخ خروج کاربران شوند.

به همین دلیل بسیاری از مدیران سایت هنگام انتخاب قالب، علاوه بر امکانات ظاهری، بهینه بودن ساختار قالب و عملکرد آن را نیز بررسی می‌کنند.

استفاده از قالبی که برای فروشگاه‌های اینترنتی توسعه داده شده باشد، می‌تواند در مدیریت بهتر منابع سرور و ارائه تجربه کاربری مناسب‌تر نقش موثری داشته باشد.

نقش قالب فروشگاهی در سئو و دیده شدن محصولات

امروزه بخش قابل توجهی از بازدید فروشگاه‌های اینترنتی از طریق موتورهای جستجو تأمین می‌شود. به همین دلیل، ساختار فنی قالب فروشگاهی می‌تواند بر نحوه نمایش صفحات محصولات، دسته‌بندی‌ها و سرعت بارگذاری سایت تأثیرگذار باشد.

هرچند موفقیت در سئو به عوامل متعددی وابسته است، اما استفاده از یک قالب فروشگاهی استاندارد می‌تواند بستر مناسب‌تری برای بهینه‌سازی سایت و رشد ترافیک ارگانیک فراهم کند. به همین دلیل بسیاری از مدیران فروشگاه‌های اینترنتی هنگام انتخاب قالب، علاوه بر ظاهر و امکانات، به زیرساخت فنی آن نیز توجه ویژه‌ای دارند.

آینده فروشگاه‌های اینترنتی و اهمیت زیرساخت مناسب

کارشناسان حوزه تجارت الکترونیک معتقدند رقابت در بازار فروش آنلاین طی سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. در چنین شرایطی، فروشگاه‌هایی موفق‌تر خواهند بود که علاوه بر ارائه محصولات مناسب، زیرساخت فنی قابل اعتمادی نیز در اختیار داشته باشند.

انتخاب قالب فروشگاهی مناسب یکی از بخش‌های مهم این زیرساخت محسوب می‌شود. قالبی که بتواند نیازهای فروشگاه را پاسخ دهد، تجربه کاربری مطلوبی ارائه کند و امکان توسعه در آینده را فراهم سازد.

به همین دلیل بسیاری از فعالان حوزه طراحی سایت معتقدند توجه روزافزون به وودمارت تنها یک روند مقطعی نیست و ارتباط مستقیمی با نیازهای واقعی فروشگاه‌های اینترنتی دارد.

جمع‌بندی

بازار تجارت الکترونیک ایران طی چند سال اخیر، تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. افزایش تعداد فروشگاه‌های اینترنتی یا همان آنلاین شاپ‌ها، رشد خرید آنلاین، توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و ورود برندهای مختلف به فضای دیجیتال باعث شده رقابت میان فروشگاه‌ها بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کند.

در چنین شرایطی، موفقیت یک فروشگاه تنها به کیفیت محصولات یا قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود و عوامل فنی و زیرساختی نیز نقش مهمی در جذب و حفظ مشتریان ایفا می‌کنند.

امروزه کاربران انتظار دارند فرآیند جستجو، مشاهده محصولات و ثبت سفارش با سرعت و سادگی انجام شود. به همین دلیل تجربه کاربری، سرعت سایت، ساختار فروشگاهی مناسب و امکانات مدیریتی به بخش جدایی‌ناپذیر فروشگاه‌های اینترنتی تبدیل شده‌اند.

انتخاب قالب فروشگاهی نیز در همین راستا اهمیت پیدا می‌کند؛ زیرا قالب، هسته اصلی تجربه کاربران در تعامل با فروشگاه آنلاین است. قالب‌ها در وردپرس، نقش نمایش کل ظاهر سایت را به دوش می‌کشند.

همین موضوع موجب شده بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین هنگام راه‌اندازی یا توسعه فروشگاه خود، این قالب را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی مورد بررسی قرار دهند.

با توجه به روند رو به رشد اقتصاد دیجیتال در ایران و افزایش سهم فروش آنلاین در کسب‌وکارها، انتظار می‌رود استفاده از راهکارهای تخصصی فروشگاهی نیز بیش از گذشته گسترش پیدا کند. در چنین فضایی، انتخاب ابزارها و زیرساخت‌های مناسب می‌تواند نقش مهمی در توسعه پایدار فروشگاه‌های اینترنتی و بهبود تجربه مشتریان داشته باشد.

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