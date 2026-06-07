شناسایی و رفع بیش از ٨٧ هزار مورد نشت گاز در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا زارعیان با اشاره به اهمیت حیاتی حفظ سلامت شبکه توزیع و انتقال گاز، اظهار داشت: یکی از اصلیترین گامهای عملیاتی شرکت گاز استان فارس در راستای جلوگیری از هدررفت انرژی گاز طبیعی و صیانت از منابع ملی، اجرای برنامههای دقیق و مستمر نشتیابی است. این عملیات نه تنها برای حفظ پایداری شبکه، بلکه برای تضمین ایمنی شهروندان و جلوگیری از اتلاف سرمایههای انرژی کشور، ضرورتی انکارناپذیر محسوب میشود.
زارعیان با ارائه آماری دقیق از حجم عملیات انجام شده در سال گذشته، تصریح کرد: تیمهای بازرسی و نشتیابی ما در سطح استان، عملیات کنترل و پایش خود را بر روی شبکه گستردهای از زیرساختها انجام دادهاند.در سال گذشته، عملیات نشتیابی بر روی ۴۹هزار و ۷۵۳ کیلومتر خطوط تغذیه و توزیع، ۱ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۸۲۲ انشعاب و همچنین ۱۸۵۴ دستگاه ایستگاه گاز در سراسر استان با دقت بالا انجام گرفت که لازم به ذکر است در برخی از بافتهای فرسوده که به دلیل طول عمر بالای شبکه با چالشهای فنی روبرو هستیم، جهت اطمینان از سلامت کامل، فرآیند نشتیابی طی دو مرحله مجزا و متمرکز صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با تشریح نتایج حاصل از این عملیات گسترده افزود: نتایج بازرسیها نشان از شناسایی ۱۴۳۰ مورد نشت زمینی، ۸۵ هزار و ۳۲۷ مورد نشت هوایی و ۱۰۶۲ مورد نشت در ایستگاههای گاز استان داشت. نکته حائز اهمیت، سرعت و دقت در فرآیند رفع نشتهاست؛ بهگونهای که پس از بازرسیهای مجدد و در بازههای زمانی تعیین شده، ۱۰۰ درصد نشتهای زمینی، ۹۱ درصد نشتهای هوایی و ۹۸ درصد نشتهای ایستگاهی توسط واحدهای بهرهبرداری با موفقیت رفع گردید.
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