آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس صبح یکشنبه با حضور هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، عبدالرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم شهرستان‌های کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس و جمعی از مدیران و روئسای واحدهای صنعت نفت مستقر در فارس و کارکنان شرکت گاز استان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات ارزشمند وحید بهفر در دوران تصدی مدیریت عامل شرکت گاز استان فارس قدردانی و محمدرضا زارعیان به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.