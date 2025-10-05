  1. استانها
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۱

آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس برگزار شد

شیراز- آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با حضور جمعی از مدیران ارشد استان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس صبح یکشنبه با حضور هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، عبدالرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم شهرستان‌های کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس و جمعی از مدیران و روئسای واحدهای صنعت نفت مستقر در فارس و کارکنان شرکت گاز استان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات ارزشمند وحید بهفر در دوران تصدی مدیریت عامل شرکت گاز استان فارس قدردانی و محمدرضا زارعیان به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

