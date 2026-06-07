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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

اصلاح ۸ نقطه پرحادثه در محورهای خوزستان در حال اجراست

اصلاح ۸ نقطه پرحادثه در محورهای خوزستان در حال اجراست

اهواز - معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: عملیات اصلاح و رفع نقاط پرحادثه در محورهای استان در حال اجراست و این پروژه‌ها طبق برنامه‌ریزی های تا پایان سال به اتمام خواهند رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عملیات رفع هشت نقطه پرحادثه در محورهای خوزستان با اعتباری بالغ بر دو هزار و ۱۴۷ میلیارد ریال در حال اجرا است.

وی با اشاره به محورهای دارای طرح اصلاحی افزود: این اقدامات در میدان ورودی شهر ویس، جاده‌های دوطرف پل جدید تنگ ۳ مسجدسلیمان، تقاطع و محور ترکالکی در شهرستان گتوند، محور آغاجاری ـ بهبهان (قوس آب باران)، محور خضر نبی، دوربرگردان‌های محور اهواز ـ اندیمشک (الباجی)، ورودی شهرک صنعتی اهواز شماره ۳ و محور سرداران - گوریه شهرستان شوشتر در حال انجام هستند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در تشریح این موضوع افزود: نقاط پرحادثه بر اساس تعاریف دقیق و تخصصی توسط کمیته‌ای مشترک، متشکل از نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، پلیس راه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی می‌شوند و پس از شناسایی، برای انجام اقدامات اصلاحی و رفع مخاطرات حادثه‌آفرین به این اداره کل ابلاغ خواهند شد.

بهداروندی بیان کرد: بر این اساس در سال ۱۴۰۳ رفع ۱۹ نقطه پرحادثه برای استان خوزستان به تصویب رسید که اصلاح این نقاط تا پایان سال گذشته انجام شد.

کد مطلب 6852926

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