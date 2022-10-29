مرتضی بهداروندی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته تعداد ۹ نقطه پرحادثه استان خوزستان با اعتبار بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال ایمن سازی و رفع شده‌اند، اظهار کرد: امسال به منظور بهسازی و ایمن سازی محورهای استان چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبارات ملی و چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبارات عمرانی ابلاغ شده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان افزود: تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ رفع ۲۳ نقطه پرحادثه محورهای خوزستان با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در دست اقدام است.

وی گفت: از مهمترین اقدامات برای ایمن سازی و رفع نقاط پرحادثه محورهای سطح استان می‌توان به اجرای پروژه رفع نقاط پرحادثه محور ایذه- دهدز با اعتبار بالغ بر ۶۲۰ میلیارد ریال، میدان ورودی شهر اندیمشک با اعتبار بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال و نقاط پرحادثه محورهای ملاثانی- گاوسوار، نوآباد آبادان، بهبهان- زیدون، چوئبده آبادان، اهواز- آبادان، راه‌های فرعی شادگان، بهبهان- منصوریه، محورهای بخش صیدون، اهواز- مسجدسلیمان، هادی آباد- جنگیه شهرستان کارون اشاره کرد که به اجرا رسیده‌اند.