صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت گندم و جو از دیمزارهای استان، اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در استان گیلان حدود هشت هزار هکتار گندم و چهار هزار و ۵۰۰ هکتار جو به صورت دیم کاشته شده است.

وی افزود: در مجموع ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم و جو در دیمزارهای استان گیلان کشت میشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گندم و جو در ماههای مهر و آبان کشت میشود، تصریح کرد: از نیمه دوم خرداد شاهد برداشت این محصول دیم از سطح دیمزارهای استان هستیم.

محمدی گفت: در مجموع پیش بینی میشود ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن گندم و ۶ هزار و ۲۰۰ تن جو در گیلان برداشت شود.

وی شهرستان رودبار را بزرگترین تولیدکننده گندم و جو در گیلان دانست و خاطرنشان کرد: در مناطق کوهستانی شهرستانهای آستارا، املش، تالش، رضوانشهر، رودبار، رودسر و سیاهکل نیز گندم و جو کشت میشود.