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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

استاندار البرز:

تعیین تکلیف پروژه مسکن ایثارگران با هم‌افزایی دستگاه‌ها شتاب می‌گیرد

تعیین تکلیف پروژه مسکن ایثارگران با هم‌افزایی دستگاه‌ها شتاب می‌گیرد

کرج- استاندار البرز گفت: همه دستگاه‌های اجرایی استان برای پیشبرد پروژه‌های مسکن ایثارگرانایثارگران پای کار هستند و با همکاری هم روند تعیین تکلیف و اجرای این طرح‌ها با جدیت دنبال می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی رفع مشکلات پروژه‌های مسکن ایثارگران استان البرز صبح امروز با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمشید نظمی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مدیران ملی و استانی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در استانداری البرز برگزار شد.

مجتبی عبداللهی در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد برای بررسی ابعاد مختلف پروژه‌های مسکن ایثارگران اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته موضوعات مرتبط با این پروژه‌ها با حضور دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مجموعه بنیاد شهید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و مسیرهای قانونی لازم برای تسریع در اجرای طرح‌ها پیگیری شده است.

وی افزود: خوشبختانه تعامل و همراهی خوبی میان دستگاه‌های اجرایی استان شکل گرفته و همه مجموعه‌ها بر ضرورت رفع موانع موجود و تأمین مطالبات جامعه ایثارگری اتفاق نظر دارند.

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه پروژه‌های مسکن ایثارگران تصریح کرد: هدف اصلی از تمامی پیگیری‌ها، فراهم شدن شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استان استفاده خواهد شد.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با جمع‌بندی‌های کارشناسی انجام‌شده و تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر پروژه‌ها و بهره‌مندی ایثارگران از مزایای آن فراهم شود.

وی با قدردانی از همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در پیگیری موضوع مسکن ایثارگران گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از مهم‌ترین مسئولیت‌های نظام است و مدیریت استان با تمام توان از طرح‌ها و برنامه‌هایی که به رفع دغدغه‌های این قشر معزز منجر شود حمایت خواهد کرد.

استاندار البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران شتاب گرفته و زمینه تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایثارگری استان فراهم شود.

کد مطلب 6852958

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