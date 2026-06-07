به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی رفع مشکلات پروژه‌های مسکن ایثارگران استان البرز صبح امروز با حضور مجتبی عبداللهی استاندار البرز، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمشید نظمی مشاور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، جمعی از مدیران ملی و استانی و مسئولان دستگاه‌های مرتبط در استانداری البرز برگزار شد.

مجتبی عبداللهی در این نشست با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد برای بررسی ابعاد مختلف پروژه‌های مسکن ایثارگران اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته موضوعات مرتبط با این پروژه‌ها با حضور دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری و مجموعه بنیاد شهید به صورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته و مسیرهای قانونی لازم برای تسریع در اجرای طرح‌ها پیگیری شده است.

وی افزود: خوشبختانه تعامل و همراهی خوبی میان دستگاه‌های اجرایی استان شکل گرفته و همه مجموعه‌ها بر ضرورت رفع موانع موجود و تأمین مطالبات جامعه ایثارگری اتفاق نظر دارند.

استاندار البرز با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه پروژه‌های مسکن ایثارگران تصریح کرد: هدف اصلی از تمامی پیگیری‌ها، فراهم شدن شرایط مناسب برای خانه‌دار شدن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است و در این مسیر از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی استان استفاده خواهد شد.

عبداللهی با تأکید بر ضرورت تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با جمع‌بندی‌های کارشناسی انجام‌شده و تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر پروژه‌ها و بهره‌مندی ایثارگران از مزایای آن فراهم شود.

وی با قدردانی از همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری در پیگیری موضوع مسکن ایثارگران گفت: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از مهم‌ترین مسئولیت‌های نظام است و مدیریت استان با تمام توان از طرح‌ها و برنامه‌هایی که به رفع دغدغه‌های این قشر معزز منجر شود حمایت خواهد کرد.

استاندار البرز در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول، روند اجرای پروژه‌های مسکن ایثارگران شتاب گرفته و زمینه تحقق یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه ایثارگری استان فراهم شود.

