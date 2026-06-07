به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد) در نشست مجازی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همکاران ما پس از حمله دشمن بلافاصله در محل حضور یافتند، اقدامات عملیاتی را انجام دادند و تا حدود زیادی این بحران مدیریت شد.

وی که برای ارایه آخرین وضعیت صنعت نفت کشور در این جلسه حضور داشت، افزون بر تشریح اقدامات انجام شده برای تامین سوخت بخش‌های مختلف کشور در زمان جنگ تحمیلی سوم، بر همکاری بیشتر مردم با این وزارتخانه و دولت برای استفاده بهینه از مصرف سوخت تاکید کرد.