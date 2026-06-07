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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

پاک‌نژاد: دشمن در ایجاد اختلال در سوخت‌رسانی به کشور ناکام ماند

پاک‌نژاد: دشمن در ایجاد اختلال در سوخت‌رسانی به کشور ناکام ماند

وزیر نفت گفت: هدف دشمن، ایجاد اختلال در سوخت‌رسانی به کشور به ویژه استان‌های شمالی بود که با تدابیری اندیشیده شده در اجرای این هدف ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت، امروز (یکشنبه ۱۷ خرداد) در نشست مجازی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همکاران ما پس از حمله دشمن بلافاصله در محل حضور یافتند، اقدامات عملیاتی را انجام دادند و تا حدود زیادی این بحران مدیریت شد.

وی که برای ارایه آخرین وضعیت صنعت نفت کشور در این جلسه حضور داشت، افزون بر تشریح اقدامات انجام شده برای تامین سوخت بخش‌های مختلف کشور در زمان جنگ تحمیلی سوم، بر همکاری بیشتر مردم با این وزارتخانه و دولت برای استفاده بهینه از مصرف سوخت تاکید کرد.

کد مطلب 6853013
طیبه بیات

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    نظرات

    • IR ۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
      0 0
      پاسخ
      هدف نهایی دشمن وابسته شدن کشور به خارج از مرز هاست به هر شکل و عنوان ممکن

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