بازیابی ۳ روزه تأسیسات انتقال منطقه ری با رشادت کارکنان عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علی احمدی‌پور مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، با اشاره به اقدام‌های این شرکت در حوزه انتقال فرآورده‌های نفتی در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: پارسال در پی وقوع دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و ۴۰روزه تلاش شد میزان انتقال فرآورده‌های نفتی در شبکه خطوط لوله کشور در بالاترین حد ممکن حفظ شود. بخش مهمی از این اقدام‌ها نیز در حوزه اتصال نیروگاه‌ها به شبکه خطوط لوله انجام شد تا تأمین سوخت نیروگاه‌ها با پایداری بیشتری انجام شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته چهار نیروگاه به شبکه خطوط لوله کشور متصل شدند، افزود: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دو نیروگاه دیگر نیز امسال به شبکه متصل می‌شوند که اتصال یکی از آن‌ها تا اواسط خرداد و دیگری نیز در نیمه دوم امسال انجام خواهد شد. با تحقق این برنامه‌ها، تعداد نیروگاه‌های متصل به شبکه خطوط لوله کشور به ۲۸ عدد می‌رسد.

توسعه سامانه‌های هوشمند برای پایش خطوط لوله

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در ادامه با اشاره به برنامه‌های این شرکت در حوزه هوشمندسازی خطوط لوله بیان کرد: یکی از مسائل مهم در شبکه انتقال فرآورده‌های نفتی، توسعه سامانه‌های هوشمند برای پایش خطوط لوله است. تمرکز ما در این حوزه بر استفاده از سامانه‌های تشخیص تعرض مبتنی بر فیبر نوری موسوم به «DAS» بوده است.

احمدی‌پور ادامه داد: این سامانه با امکان پایش لحظه‌ای مسیر خطوط لوله، در صورت بروز هرگونه تعرض، حفاری یا فعالیت مشکوک در مجاورت خطوط انتقال، بلافاصله هشدار لازم را صادر خواهد کرد تا نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و از بروز هرگونه اقدام خرابکارانه یا آسیب به خطوط لوله جلوگیری کنند.

وی با تأکید بر اینکه اکنون دو پروژه در این حوزه به‌صورت پایلوت در حال اجراست که مراحل پایانی خود را طی می‌کنند و بهره‌برداری اولیه از آن‌ها نیز انجام شده است، تصریح کرد: در صورتی که نتایج این طرح‌ها موفقیت‌آمیز باشد، این فناوری به‌تدریج در کل شبکه خطوط لوله کشور، که حدود ۱۵ هزار کیلومتر طول دارد، توسعه خواهد یافت.

انجام مستمر عملیات پیگرانی هوشمند در خطوط لوله

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۴ نشتی یا آسیب جدی خاصی در خطوط انتقال گزارش نشده است، گفت: با توجه به انجام مستمر عملیات پیگرانه هوشمند در خطوط لوله، وضع داخلی خطوط به‌صورت دقیق بررسی و هرگونه خوردگی یا آسیب احتمالی، پیش از تبدیل‌شدن به مشکل جدی شناسایی و برطرف می‌شود.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی برای توسعه و افزایش ظرفیت انتقال فرآورده‌ها براساس نیازها و ازسوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود، افزود: فعالیت‌های شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت نیز متناسب با همین نیازها برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال جدید، افزون‌ بر پروژه‌هایی که از قبل برای امسال برنامه‌ریزی شده، بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده منطقه ری مهم‌ترین اولویت و مأموریت ما در سال ۱۴۰۵ به شمار می‌آید تا بتوانیم ظرفیت انتقال فرآورده‌ها را به زمان پیش از جنگ بازگردانیم.

حمله دشمن به تأسیسات انتقال منطقه ری

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به حمله دشمن به تأسیسات ری در جنگ ۴۰روزه یادآور شد: شامگاه شنبه، شانزدهم اسفند، حوالی ساعت ۲۲، مجموعه انبار نفت و تأسیسات انتقال در منطقه ری هدف بمباران دشمنان صهیونی-آمریکایی قرار گرفت. استان‌های شمالی، شمال‌غربی و شمال‌شرقی کشور ازجمله مازندران، گیلان، سمنان، خراسان، قزوین، البرز و برخی دیگر از استان‌ها سوخت خود را از طریق شبکه انتقال تهران دریافت می‌کردند و توقف این تأسیسات می‌توانست کشور را با چالش جدی در تأمین سوخت روبه‌رو کند.

احمدی‌پور افزود: با توجه به اینکه سناریوهای مختلف بحران از قبل در مجموعه شرکت طراحی و تمرین شده بود، بلافاصله پس از وقوع حادثه، نشست‌های اضطراری برگزار شد و تا ساعت سه بامداد همان شب، برنامه عملیاتی برای اتصال دوباره خطوط و ایجاد مسیرهای جایگزین تدوین شد.

وی با بیان اینکه صبح روز بعد بیش از ۴۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف وارد میدان شدند و عملیات اتصال خطوط و تغییر آرایش شبکه انتقال را آغاز کردند، تصریح کرد: در شرایطی که منطقه همچنان در معرض تهدید حملات هوایی و پهپادی قرار داشت، این عملیات با سرعت و دقت بالا انجام و در کمتر از ۷۲ ساعت مسیرهای جایگزین انتقال فعال و انتقال فرآورده‌های مورد نیاز استان‌های شمالی و شمال‌شرق کشور از سر گرفته شد.

بازیابی ظرفیت انتقال در کوتاه‌ترین زمان

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با تأکید بر اینکه این اقدام سبب شد بخش بزرگی از ظرفیت انتقال در مدت کوتاهی بازیابی شود و کشور از بحرانی جدی در حوزه تأمین سوخت نجات یابد، گفت: در سه روز ابتدایی از ذخایر سوخت استان‌ها استفاده شده و بخشی از سوخت مورد نیاز از طریق ناوگان حمل جاده‌ای و تانکرهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تأمین شد.

احمدی‌پور با اشاره به اینکه با فعال‌شدن مسیرهای جایگزین در شبکه خطوط لوله، روند تأمین سوخت به‌سرعت به شرایط پایدار بازگشت، بیان کرد: روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در منطقه ری در حال انجام است و هم‌اکنون گروه‌های عملیاتی، فنی و مهندسی در حال انجام عملیات آواربرداری و آماده‌سازی محل برای نصب تجهیزات جدید هستند.

وی درباره ساخت تجهیزات مورد نیاز گفت: در شرایط اضطراری تلاش شد از تجهیزات موجود در شبکه صنعت نفت استفاده شود تا بازگشت ظرفیت انتقال با سرعت بیشتری انجام شود.

صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک ضرورت ملی است

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تصریح کرد: با توجه به تهدیدهایی که علیه زیرساخت‌های انرژی کشور وجود دارد، تلاش کرده‌ایم آمادگی لازم برای روبه‌رویی با شرایط اضطراری را حفظ کنیم تا در صورت آسیب زیرساخت‌ها، امکان تداوم تأمین سوخت و فرآورده‌های نفتی برای کشور فراهم باشد.

احمدی‌پور ادامه داد: وضع کشور در حوزه مصرف انرژی نسبت به پیش از جنگ متفاوت شده است و آسیب‌هایی که به بخشی از زیرساخت‌های انرژی وارد شده، ضرورت مدیریت مصرف را بیش از گذشته نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه لازم است مردم در مصرف برق، گاز، بنزین و گازوئیل صرفه‌جویی کنند، بیان کرد: ادامه مصرف بی‌رویه و کنترل‌نشده انرژی می‌تواند فشار زیادی به زیرساخت‌های کشور وارد کند و آثار آن متوجه همه جامعه خواهد شد؛ بنابراین صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک ضرورت ملی است و همه مردم باید در این زمینه همکاری کنند.

فداکاری بی‌مانند کارکنان زیر آتش و بمباران

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت در پایان با قدردانی از کارکنان این شرکت گفت: همکاران ما در جریان حملات اخیر با ایثار و فداکاری مثال‌زدنی از تأسیسات کشور حفاظت کردند. در همان دقایق نخست حادثه، بسیاری از نیروهای عملیاتی برای ایمن‌سازی تجهیزات و بستن شیرهای انتقال وارد عمل شدند و در شرایطی که منطقه درگیر آتش و انفجار بود، تلاش کردند از گسترش حادثه جلوگیری کنند. این ایثارها کمتر از فداکاری رزمندگان در میدان نبرد نیست و باید برای آیندگان روایت شود.

احمدی‌پور در پایان یادآور شد: خوشبختانه با اقدام‌های سریع گروه‌های واکنش اضطراری، در پی حمله اسفندماه دشمن تلفات جانی نداشتیم. البته تعدادی از همکاران در جریان عملیات مصدوم شدند، اما با تلاش‌های انجام‌شده همه آن‌ها نجات یافتند و اجازه ندادند حادثه به فاجعه بزرگ‌تری تبدیل شود.