به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای استان زنجان، اظهار داشت: شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت نباید صرفاً محلی برای ارائه گزارش عملکرد باشد، بلکه باید به عنوان یک شورای سیاست‌گذار و گره‌گشا، مسائل و چالش‌های این حوزه را شناسایی و برای آن‌ها راهکارهای عملیاتی ارائه کند.

وی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت پیشکسوتان دفاع مقدس، نخبگان فرهنگی، صاحب‌نظران و تجربیات ملی و بین‌المللی در حوزه تکریم ایثارگران تأکید کرد و افزود: کارگروه‌های تخصصی ذیل شورا باید در سطح استان و شهرستان‌ها فعال شوند تا مسائل و نیازهای حوزه ایثار و شهادت به‌صورت کارشناسی بررسی و برای تصمیم‌گیری به شورا ارائه شود.

استاندار زنجان با اشاره به جایگاه ویژه استان در فرهنگ عاشورایی و ایثارگری، خاطرنشان کرد: تقدیم شمار زیادی از شهدا از سوی مردم استان زنجان ریشه در باورهای عمیق دینی، معرفتی و تاریخی این دیار دارد و این سرمایه ارزشمند باید به درستی به نسل‌های آینده منتقل شود.

صادقی با بیان اینکه راهبرد اصلی استان در سال ۱۴۰۵ نهادینه‌سازی فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل‌های سوم و چهارم انقلاب است، گفت: باید مخاطبان جدید، به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که ارتباط کمتری با شیوه‌های سنتی فرهنگی دارند، مورد توجه قرار گیرند و از ابزارهای نوین، هنر و رسانه برای انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به آنان بهره برد.

استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: نهادینه‌سازی این فرهنگ در لایه‌های نرم‌افزاری جامعه با تمرکز بر نسل‌های سوم و چهارم انقلاب، راهبرد اصلی استان در سال ۱۴۰۵ است.

وی با تأکید بر اهمیت معرفت‌افزایی و اقناع نسل جوان افزود: نسل جدید تشنه حقیقت است اما در عین حال با حجم گسترده‌ای از اطلاعات و روایت‌های متناقض مواجه است؛ از این رو دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی باید با بهره‌گیری از زبان هنر، رسانه و فناوری‌های نوین، مفاهیم ایثار، مقاومت، استقلال و پیشرفت را به شکلی جذاب و اثرگذار برای جوانان تبیین کنند.

رئیس شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان همچنین بر ضرورت مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی در این حوزه تأکید کرد و گفت: نقش دولت در این عرصه تسهیل‌گری، حمایت و فراهم کردن بستر مشارکت مردمی است و باید زمینه حضور فعال گروه‌های مردمی، جوانان، مساجد، هیئات و تشکل‌های فرهنگی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم ارزیابی مستمر اقدامات فرهنگی تصریح کرد: برای سنجش اثربخشی برنامه‌ها باید شاخص‌های مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود تا میزان تحقق اهداف و تأثیرگذاری فعالیت‌ها به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه مصوبات شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت برای دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است، گفت: همه مسئولان وظیفه دارند با رویکردی تحولی و برنامه‌محور در مسیر پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند، چرا که امروز امانتدار خون شهیدانی هستیم که عزت، امنیت و افتخار این سرزمین را رقم زده‌اند.