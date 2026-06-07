تسلیت سرمست به مناسبت درگذشت رئیس شورای شهر گوگان

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی آمده است:

خبر درگذشت مرحوم ابوالفضل قلعه‌ای، رئیس شورای اسلامی شهر گوگان و از یاران دیرین دکتر پزشکیان، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

آن مرحوم از چهره‌ های خدوم و خوشنام منطقه بود که با روحیه‌ای مردمی، صادقانه و مسئولانه، سال‌ های ارزشمندی از عمر خود را صرف خدمت به مردم و پیشبرد امور شهری و اجتماعی کرد و همواره در مسیر اعتلای گوگان و پیگیری مطالبات شهروندان گام برداشت. بی‌تردید، تلاش‌ های دلسوزانه و حضور مؤثر ایشان در عرصه مدیریت محلی، یاد و خاطره‌ای نیک از وی در اذهان مردم و همکارانش بر جای خواهد گذاشت.

فقدان این خادم صدیق، برای خانواده گرانقدر ایشان، مردم شریف گوگان، اعضای شورای اسلامی شهر، مجموعه مدیریت شهری و همه دوستان و ارادتمندان آن مرحوم، ضایعه ‌ای اندوهبار است.

اینجانب با ابراز همدردی، این مصیبت را به خانواده محترم آن مرحوم، مردم عزیز گوگان و تمامی بستگان، دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید، رحمت واسعه و غفران الهی، همنشینی با اولیای الهی و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.