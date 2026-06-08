مدیریت برق صنایع با هماهنگی بخش خصوصی انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر روحی عصر دوشنبه در نشست بررسی وضعیت تأمین برق صنایع تولیدی آذربایجان شرقی که با حضور مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر برگزار شد، اظهار کرد: حمایت از بخش تولید اولویت جدی مدیریت استان است و تلاش می‌کنیم با همدلی و هماهنگی با شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی، میزان قطعی برق در بخش صنعت به حداقل برسد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی آذربایجان شرقی افزود: این استان یکی از قطب‌های مهم تولید کشور در حوزه‌هایی همچون شکلات، فولاد و شیشه به شمار می‌رود و هرگونه قطعی برق خارج از برنامه می‌تواند خسارات قابل توجهی به واحدهای تولیدی بخش خصوصی وارد کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی تصریح کرد: اخلال در روند تولید بر اثر قطع ناگهانی برق، بازارهای صادراتی را که فعالان اقتصادی طی سال‌ها برای دستیابی به آن تلاش کرده‌اند، با چالش جدی مواجه می‌کند و تبعات اقتصادی گسترده‌ای در پی دارد.

روحی با بیان اینکه ۹۴ درصد گردش مالی استان متعلق به بخش خصوصی است، خاطرنشان کرد: مدیریت و اعمال محدودیت‌های برق باید بر پایه بررسی‌های کارشناسی و با همراهی بخش خصوصی انجام شود. در عین حال، حفظ پایداری شبکه برق نیز از وظایف دولت و صنعت برق کشور است.

در این نشست، مجتبی علیرضاپور، مدیرکل دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال توانیر نیز با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان در خط مقدم اقتصاد کشور قرار دارند و صنعت برق وظیفه دارد از آن‌ها پشتیبانی کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ پایداری شبکه برق در سطح کشور افزود: در مدیریت مصرف، تفاوتی میان واحدهای تولیدی وجود ندارد و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس الزامات فنی شبکه انجام می‌شود.

علیرضاپور همچنین با اشاره به قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اظهار کرد: بر اساس این قانون، واحدهای تولیدی باید بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق برق سبز یا ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۴ این قانون تأمین کنند تا فشار بر شبکه سراسری کا هش یابد.