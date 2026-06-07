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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

تخلفات صیادی استان بوشهر بررسی شد

تخلفات صیادی استان بوشهر بررسی شد

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: نشست کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صیادی استان بوشهر با هدف بررسی پرونده‌های ارجاعی و صیانت از منابع آبزیان و ذخایر ارزشمند دریایی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات صیادی استان بوشهر با هدف بررسی پرونده‌های ارجاعی و صیانت از منابع آبزیان و ذخایر ارزشمند دریایی برگزار شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: در این نشست، ۹ پرونده مربوط به تخلفات لنج‌های صیادی مورد بررسی دقیق اعضای کمیسیون قرار گرفت و پس از استماع گزارش‌ها، بررسی مستندات و ارزیابی ابعاد مختلف هر پرونده، آرای لازم صادر شد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در مجموع ۳۹۵ روز محرومیت از فعالیت صیادی برای شناورهای متخلف تعیین شد.

وی بیان کرد: در جریان این نشست، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات صیادی، حفاظت از ذخایر آبزیان و مقابله با هرگونه فعالیت غیرمجاز در عرصه صید و صیادی تأکید شد.

وی یادآور شد: اعضای کمیسیون همچنین نقش نظارت مستمر، همکاری بهره‌برداران و اجرای دقیق ضوابط صید را در حفظ پایداری منابع دریایی و تأمین منافع بلندمدت جامعه صیادی استان حائز اهمیت دانستند.

کد مطلب 6853106

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