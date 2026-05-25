۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

ادوات ممنوعه صید ترال در بوشهر کشف و ضبط شد

بوشهر- فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر از کشف یک جفت تخته صید ترال در جریان گشت‌زنی نیروهای این یگان در اسکله‌های صیادی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان، دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عوامل این یگان موفق به شناسایی و کشف یک جفت تخته صید ترال در یک فروند لنج صیادی در اسکله صیادی جلالی شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات استان بوشهر پس از کشف این تخته‌های صید، پرونده تخلفاتی برای شناور تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضایی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات صیادی ارجاع شد.

وی گفت: این اقدام در راستای حفاظت از منابع ارزشمند آبزیان و جلوگیری از صید غیرمجاز صورت گرفته و نشان‌دهنده تلاش مستمر مسئولین برای حفظ ذخایر دریایی استان بوشهر است.

