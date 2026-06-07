مرکز تخصصی زنان و زایمان آمل پیشرفت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق رضایی عصر یکشنبه در بازدید از آخرین مراحل احداث ساختمان تخصصی ویژه مادران و نوزادان در بیمارستان امام علی (ع) آمل با بیان اینکه معیارهای سنجش پیشرفت در نظام‌های سلامت امروز جهان، وضعیت شاخص‌های مرتبط با مادر و کودک است، تأکید کرد: هر کشوری که بخواهد در حوزه درمان حرفی برای گفتن داشته باشد، باید زیرساخت‌های ایمن و استانداردی را برای این گروه از جامعه فراهم آورد.

وی ادامه داد: پروژه‌ای که هم اکنون در آمل در حال اجراست، فراتر از یک سازه عمرانی دیده شده و به نوعی ستون فقرات خدمات تخصصی مادر و نوزاد در این منطقه از استان را تشکیل خواهد داد.

رضایی با اشاره به متراژ چهار هزار مترمربعی این مرکز درمانی، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با راه‌اندازی این مجموعه، مسیر دسترسی خانواده‌ها به خدماتی همچون زایمان ایمن، مراقبت‌های ویژه نوزادی و مشاوره‌های تخصصی زنان هموارتر از گذشته شود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تمرکز تمام خدمات مرتبط با مادر و نوزاد در یک نقطه، این مزیت بزرگ را دارد که فرآیند درمان با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود و در نتیجه میزان رضایت بیماران افزایش پیدا کند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اعلام اینکه اولویت اصلی مدیریت سلامت استان، حوزه مادر و کودک است، خاطرنشان کرد: تیم اجرایی موظف شده تا هر چه سریع‌تر موانع پیش روی این پروژه را کنار بزند و هر چه زودتر مردم آمل و شهرهای اطراف بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند.

گفتنی است در این مرکز تخصصی، بخش‌هایی نظیر اورژانس مامایی، درمانگاه تخصصی، ۱۴ اتاق مدرن زایمان طبیعی (LDR)، بخش ۳۰ تختخوابی مراقبت‌های ویژه نوزادان، ۲۵ تخت برای نگهداری نوزادان سالم و ۱۸ اتاق مجزا برای استراحت مادران پیش‌بینی شده است.