مادران باردار در شرایط بحران از اصرار بر سزارین زودرس خودداری کنند

الهه مصداقی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت آمادگی مادران باردار برای مواجهه با شرایط اضطراری، اظهار کرد: توصیه می‌شود مادران همواره یک «کیف اضطراری» شامل لباس راحت، دمپایی، داروهای ضروری و کارت مراقبت بارداری را آماده داشته باشند و نسبت به نزدیک‌ترین مراکز بهداشتی و درمانی محل سکونت خود آگاهی کامل کسب کنند.

وی با اشاره به نگرانی برخی مادران باردار در شرایط استرس‌زا برای انجام زایمان زودتر از موعد، افزود: در شرایط بحرانی، برخی مادران تمایل دارند زودتر فارغ شوند تا از شرایط استرس‌زا رها شوند، اما باید دانست که تعیین زمان و نحوه زایمان حتماً باید بر عهده تیم درمانی باشد؛ چرا که زایمان زودرس نوزاد را در معرض عوارض ریوی و نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قرار می‌دهد که این موضوع خود بار روانی و اجرایی مضاعفی برای مادر ایجاد می‌کند.

این متخصص زنان و زایمان، انجام زایمان طبیعی و فیزیولوژیک را در شرایط اضطراری ایمن‌تر دانست و تصریح کرد: هرچه مداخلات پزشکی در روند زایمان کمتر باشد، به ویژه در شرایط بحرانی، نتایج بهتری برای مادر و نوزاد حاصل می‌شود. مادری که زایمان طبیعی موفقی داشته باشد، بسیار سریع‌تر می‌تواند فعالیت‌های روزمره را از سر بگیرد، از نوزاد خود مراقبت کند و در امر شیردهی موفق‌تر عمل کند.

مصداقی‌نیا تاکید کرد: اصرار به سزارین، آن هم به‌صورت زودرس در مواقع بحرانی، به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود و بهتر است اجازه دهیم روند طبیعی زایمان طی شود تا سلامت درازمدت مادر و فرزند تضمین شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: تمامی کادر درمان و تیم‌های تخصصی که با مادران باردار در ارتباط هستند، حتی در سخت‌ترین شرایط و بحران‌ها در کنار مردم حضور دارند. بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فعال هستند و کادر پزشکی با تمام توان برای تامین امنیت و سلامت مادران تلاش می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی به مادران باردار و نوزادان برای ما نه تنها یک وظیفه، بلکه مایه آرامش و لذت است و امیدواریم با همکاری والدین، شاهد تولد نوزادانی سالم در محیطی آرام باشیم.