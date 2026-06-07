به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، امروز، با تأکید بر جایگاه رو به رشد این کلان‌شهر در حوزه‌های مدیریت شهری و حمل‌ونقل عمومی، از ورود اتوبوس‌های ۱۸ متری جدید به ناوگان حمل‌ونقل شهری خبر داد و گفت: کرج امروز در بسیاری از حوزه‌ها پیشتاز است و بخشی از «اولین‌ها» در کشور در این شهر رقم خورده است.

شهردار کرج در حاشیه آیین رونمایی از این اتوبوس‌ها با اشاره به دستاوردهای دوره ششم مدیریت شهری اظهار کرد: در سال‌های اخیر پروژه‌هایی که دهه‌ها بر زمین مانده بود با تلاش مجموعه مدیریت شهری و همراهی شورای اسلامی شهر به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه حوزه حمل‌ونقل عمومی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری بوده است، افزود: در این دوره موضوع توسعه حمل‌ونقل با حساسیت و پیگیری جدی دنبال شد و امروز شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های مهمی همچون راه‌اندازی خطوط BRT و توسعه زیرساخت‌های مترو هستیم.

شهردار کرج با اشاره به اضافه شدن ۱۲ دستگاه اتوبوس ۱۸ متری جدید به ناوگان شهری گفت: همچنین در سفر اخیر به تبریز توافقی برای تأمین ۱۰۰ دستگاه اتوبوس جدید دیگر نیز نهایی شده است که در آینده به ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر افزوده خواهد شد.

کیانی با تأکید بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای مدیریت شهری تصریح کرد: با عزم و اراده موجود در مدیریت شهری و هم‌افزایی شکل‌گرفته، هدف‌گذاری ما تبدیل کرج به یکی از شهرهای پیشرو و ممتاز کشور در افق نه‌چندان دور است؛ شهری در تراز استانداردهای جهانی در تمامی حوزه‌های مدیریت شهری.