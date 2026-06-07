ادعای هگست: خیلی زود به یک توافق عالی با ایران خواهیم رسید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هزینه های زیاد تجاوز غیرقانونی آمریکا علیه ایران که بر خلاف منشور ملل متحد انجام شد، بار دیگر پیت هگست وزیر جنگ آمریکا را به تناقض گویی و بیان آروزهایش مقابل دوربین های رسانه ها مجبور کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزیر جنگ آمریکا بدون اشاره به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران و تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این واقعیت، ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ متعهد به دستیابی به یک توافق خوب با تهران و جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته ای است.

وزیر جنگ آمریکا در مورد مذاکرات غیرمستقیم میان کشورش با ایران هم ادعا کرد: معتقدیم که خیلی زود به یک توافق عالی خواهیم رسید.

وی سپس بی توجه به اینکه تجاوز کشورش به ایران و ناامن کردن منطقه باعث بروز اختلال هایی در تردد کشتی ها در تنگه هرمز شده است، ادعا کرد: کشتی ها در تنگه هرمز در حال حرکت هستند و ایران نباید به آنها شلیک کند!

گفتنی است که واشنگتن از سویی از مذاکرات با تهران سخن می گوید؛ اما از سوی دیگر در رفتارش متناقض عمل کرده، تحریم های جدیدی را علیه تهران وضع می کند و به رویکرد خصمانه خود ضد ایران ادامه می دهد.

تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب اختلال در عبورومرور کشتی ها از تنگه هرمز شد. اختلال در آبراه راهبردی تنگه هرمز موجب اختلال در زنجیره تامین سوخت و انرژی و حتی بسیاری از کالاهای دیگر مثل محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی در جهان شد.

ایران اعلام کرده که آماده است در صورت رسیدن به آتش بس پایدار و پایان جنگ، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را با رعایت پروتکل ها و ملاحظات امنیتی مورد نیاز تضمین کند