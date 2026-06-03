به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در حالی که مقامات ایران اعلام کردند که «متن تفاهم‌نامه احتمالی بین تهران و واشنگتن برای پایان جنگ همچنان در تهران در حال گفت‌وگو و بررسی است و هنوز پاسخی ارسال نشده است»، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر ادعاهایی را درباره مفاد این تفاهم‌نامه مطرح کرد.

وی مدعی شد «ایران با عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای موافقت کرده است.»



صرف‌نظر از اینکه هنوز مفاد اصلی تفاهم‌نامه احتمالی منتشر نشده و رئیس‌جمهور آمریکا بارها نشان داده که به‌راحتی اظهارات خلاف واقع بیان می‌کند و از دروغ‌گویی آشکار هیچ ابایی ندارد، مقامات ارشد ایران بارها تأکید کردند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است و تسلیحات هسته‌ای در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد، گزارش‌های پی‌درپی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران نیز بر این تأکید دارند که ایران به دنبال توسعه سلاح هسته‌ای نیست.

دونالد ترامپ دیروز دوشنبه نیز مدعی شد «معتقد است طی هفته آینده توافقی با ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی مجدد تنگه هرمز حاصل خواهد شد.»

این ادعاهای ترامپ درباره تفاهم‌نامه احتمالی در شرایطی مطرح می‌شود که خبرگزاری «مهر» دیروز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به هیئت مذاکره‌کننده ایران گزارش داد متن تفاهم‌نامه احتمالی تهران و واشینگتن برای پایان جنگ همچنان در تهران در حال گفت‌وگو و بررسی است و هنوز پاسخی ارسال نشده است. این منبع آگاه به مهر گفت سابقه «بدعهدی» آمریکا و «بدبینی تاریخی» نسبت به این کشور موجب شده است تهران با سخت‌گیری بسیار این موضوع را بررسی کند.



او تاکید کرد ایران بر اساس تجربیات پیشین به دنبال «کسب انتفاع واقعی» از هرگونه توافق است و افزود: «آمریکا از جنگ نگران است، ما از توافق نگرانیم؛ چون آمریکا هزینه زیادی برای جنگ کرده و توفیق نداشته است.» این منبع گفت ایران پیش از این نیز با بدعهدی طرف مقابل مواجه شده است. بنابراین، مبنای تهران در بررسی هر توافقی، بازگشت‌پذیری و اقدامات ملموس اجرایی خواهد بود.

ترامپ در ادامه ادعاها و اظهارات امروز خود گفت که «(آیت الله) مجتبی خامنه‌ای در مذاکرات با آمریکا مشارکت دارد.» و دراین‌باره مدعی شد: می‌گویند مجتبی خامنه‌ای در گفت‌وگوها موافقت خود را اعلام می‌کند (چراغ سبز نشان می‌دهد). اوضاع در ایران به سرعت در حال تحول است و بسیار خوب خواهد شد.»

وی همچنین مدعی شد که «ممکن است در مقطعی با (آیت الله) مجتبی خامنه‌ای دیدار کنم.»

دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اوضاع پرتنش در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی مدعی شد: از تداوم درگیری‌ها میان اسرائیل و لبنان آزرده‌خاطر هستم.

ترامپ بدون اشاره به حمایت‌های سیاسی و نظامی گسترده آمریکا از رژیم صهیونیستی در ارتکاب نسل‌کشی در غزه و جنایت‌های گسترده در لبنان و منطقه در ادامه مدعی شد که «با لحنی تند و خشمگینانه با نتانیاهو گفتگو کرده است. مذاکرات تندی با نتانیاهو داشتم. من از جنگ دائم او در لبنان ناخرسند هستم.»