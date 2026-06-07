ادعای سنتکام درباره پهپادهای مهاجم ایرانی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) با انتشار بیانیهای در حساب رسمیاش در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که اوایل امروز (یکشنبه) نیروهای این کشور، دو فروند پهپاد انتحاری (یکطرفه) ایرانی را که تردد بینالمللی دریانوردی در تنگه هرمز را تهدید میکردند، سرنگون کردند.
این ادعا درحالی مطرح می شود که لشکرکشی آمریکا به خلیج فارس، عامل اصلی بی ثباتی در تنگه هرمز و آب های این منطقه است.
سنتکام در ادامه این بیانیه بدون اشاره به نقض آتش بس با ایران مدعی شد که نظامیان آمریکایی همچنان در حالت آمادهباش و موضع دفاعی قرار دارند تا به مقابله با آنچه «اقدامات تهاجمی ایران» خوانده شده، ادامه دهند.
مقامات و مراجع رسمی و نظامی جمهوری اسلامی ایران تاکنون واکنشی به این ادعا نداشتند و آن را تایید نکرده اند.
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