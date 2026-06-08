  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

احتمال تأخیر در برخی پروازهای بازگشت حجاج به ایران

احتمال تأخیر در برخی پروازهای بازگشت حجاج به ایران

رئیس سازمان حج و زیارت با بیان شرایط پروازی بازگشت حجاج ایرانی به کشور، به احتمال تأخیر در برخی پروازها اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، درباره روند بازگشت حجاج ایرانی به کشور گفت: زائرانی که پیش‌تر برای بازگشت آنان به ایران برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل انجام نشدن برخی پروازها با تأخیر مواجه خواهند شد و برآوردهای اولیه حاکی از آن است که این تأخیر در برخی موارد ممکن است تا ۷۲ ساعت به طول بیانجامد.

وی افزود: با همکاری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها، تلاش گسترده‌ای برای کاهش مدت این تأخیرها و تسریع در انتقال زائران به کشور در جریان است.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به برنامه پروازهای روزهای آینده اظهار کرد: برای فردا ۱۰ پرواز پیش‌بینی شده که امیدواریم بخش عمده آن‌ها انجام شود و روند بازگشت حجاج با سرعت بیشتری ادامه یابد.

رشیدیان همچنین درباره مقصد پروازهای بازگشت گفت: در شرایط فعلی، فرودگاه مشهد به عنوان مقصد پروازهای بازگشت زائران تعیین شده است و برنامه‌ریزی‌شده در کوتاه‌مدت به این فرودگاه انجام خواهد شد. البته در صورت فراهم شدن شرایط و بازگشایی سایر فرودگاه‌های کشور، امکان انتقال حجاج به دیگر شهرها نیز فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی درباره وضعیت زائران وجود ندارد، تصریح کرد: زائرانی که برای عزیمت به فرودگاه جده اعزام شده بودند، پس از تغییر شرایط به محل‌های اسکان خود در مکه مکرمه بازگردانده شدند و همه آنان در سلامت کامل به سر می‌برند.

رئیس سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: تمامی خدمات اسکان، تغذیه، حمل‌ونقل و پشتیبانی مورد نیاز زائران تا زمان بازگشت به کشور بدون وقفه ادامه خواهد داشت و سازمان حج و زیارت با تمام ظرفیت در حال پیگیری امور مربوط به انتقال حجاج از سرزمین وحی است.

کد مطلب 6853996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها