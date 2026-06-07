به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه حمید همت رئیس شیلات شهرستان چگنی با هدف بررسی وضعیت تولید و رفع مشکلات احتمالی آبزیپروران، از مزارع مناطق «پیرشمسالدین»، «رفتخان» و «ناوهکش» بازدید کرد.
در این برنامه، ضمن پایش روند فعالیت مزارع فعال، توصیههای فنی لازم جهت افزایش بهرهوری در این واحدها ارائه شد.
بازدید میدانی از مزارع فعال؛ تأکید بر افزایش بهرهوری
رئیس شیلات چگنی در حاشیه این بازدیدها با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند تولید، گفت: حضور در مزارع و گفتگوی چهره به چهره با پرورشدهندگان، بهترین راهکار برای شناسایی چالشها و ارائه راهحلهای عملیاتی است.
همت بیان کرد: توصیههای فنی ارائهشده در این بازدید میتواند نقش مؤثری در افزایش راندمان تولید ایفا کند.
پیشرفت ۷۰ درصدی و افتتاح در هفته دولت
در حاشیه این بازدیدها، روند تکمیل پروژه یک طرح پرورش ماهی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس شیلات شهرستان چگنی گفت: این طرح که با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجراست، یکی از ظرفیتهای جدید اشتغالزایی در حوزه شیلات شهرستان محسوب میشود.
همت یادآور شد: طبق برنامهریزیهای صورتگرفته، این پروژه در هفته دولت افتتاح و به چرخه تولید ماهیان سردآبی استان اضافه خواهد شد.
تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه پایدار روستایی
رئیس شیلات شهرستان چگنی با تأکید بر رویکرد تکمیل پروژههای نیمهتمام و نظارت دقیق بر مزارع موجود، خاطرنشان کرد: هدف ما ارتقای ظرفیت تولید گوشت ماهی در این شهرستان و هموار کردن مسیر توسعه پایدار اقتصاد روستایی است.
وی افزود: ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان روستایی و تأمین پروتئین سالم برای جامعه، از مهمترین دستاوردهای این طرحها خواهد بود.
چشمانداز آینده؛ افزایش سهم چگنی در تولید ماهیان سردآبی استان
همت خاطر نشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژه در هفته دولت، سهم شهرستان چگنی در تولید ماهیان سردآبی استان لرستان افزایش خواهد یافت.
رئیس شیلات شهرستان چگنی ابراز امیدواری کرد که با تداوم چنین سرمایهگذاریهایی، گامهای مؤثری در جهت خودکفایی و امنیت غذایی برداشته شود.
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