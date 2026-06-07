به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی تشریح برنامههای تابستان ۱۴۰۵ با هدف ایجاد هماهنگی و ارتقای کیفیت فعالیتهای مراکز فرهنگیهنری، با حضور رضا داوری مدیرکل کانون استان، اعضای شورای فرهنگی، مربیمسئولان و مربیان مراکز در خرمآباد برگزار شد.
تأکید بر غنیسازی اوقات فراغت با رویکرد تربیت هویتبخش
رضا داوری، مدیرکل کانون استان لرستان، در این نشست ضمن تقدیر از تلاشهای مربیان در برنامههای اجراشده و ایام ماه رمضان، به تبیین نظامنامه برنامههای تابستانی پرداخت و اظهار داشت: برنامه تابستانی کانون با هدف غنیسازی اوقات فراغت و رشد همهجانبه و پایدار کودکان و نوجوانان طراحی شده است.
وی ادامه داد: رویکرد ما در این برنامهها، تربیت هویتبخش، جامعهمحور و خانوادهمدار است که با استمرار فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی محقق میشود.
شعار «برای ایران؛ میمانیم، میخوانیم، میسازیم» فراتر از یک عبارت تبلیغاتی
مدیرکل کانون لرستان با اشاره به شعار «برای ایران؛ میمانیم، میخوانیم، میسازیم»، آن را فراتر از یک عبارت تبلیغاتی دانست و افزود: این شعار، میثاقنامهای است که با الهام از اندیشههای بنیانگذار کبیر انقلاب (ره)، آموزههای شهدای گرانقدر و بصیرت رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) تدوین شده است تا به نوجوان امروز یادآور شود که او معمار اصلی آینده این سرزمین است.
بومیسازی نظامنامه متناسب با زیستبوم هر منطقه
داوری بر لزوم بومیسازی نظامنامه برنامهها متناسب با زیستبوم هر منطقه تأکید کرد و گفت: مراکز خرمآباد به دلیل گستردگی جمعیت و ظرفیتهای انسانی، از اهمیت ویژهای برخوردارند.
وی اضافه کرد: انتظار میرود با نگاهی متفاوت و مثبت به آینده، حداکثر ظرفیتها برای رقم زدن تابستانی پرشور، معرفتافزا و اثرگذار به کار گرفته شود.
نوجوانمحوری؛ رویکرد اصلی برنامههای تابستان ۱۴۰۵
مدیرکل کانون لرستان با اشاره به لزوم بازطراحی فعالیتها با رویکرد «نوجوانمحوری» تصریح کرد: باید با بهرهگیری از هنر مربیان، بستر لازم برای نقشآفرینی و کنشگری نوجوانان فراهم شود تا آنها از مخاطب صرف، به همکاران فعال در اجرای برنامهها تبدیل شوند.
وی همچنین با تأکید بر تنوعبخشی به فعالیتها، افزود: برنامهها باید بازیمحور، کتابمحور و با کیفیت تربیتی بالا طراحی شوند.
داوری گفت: همچنین برگزاری کلاسها در ساعات عصر و شب (زیست شبانه)، آموزشهای قرآنی، فعالیتهای ادبی، برگزاری اردوهای آموزشی و استفاده از ظرفیت کنشگری «کانونیاران» در کنار شادابسازی مراکز، از اولویتهای مهم تابستان پیشرو است.
تبادل نظر مربیان برای همافزایی حداکثری
در ادامه این نشست، مدیرکل، مربیان، اعضای شورای فرهنگی و مربیمسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بیان دیدگاهها، پیشنهادات و دغدغههای خود در خصوص نحوه برنامهریزی، سطحبندی کارگاهها، شهریه و شیوههای اجرای برنامهها پرداختند تا با همافزایی حداکثری، بهترین شرایط برای غنیسازی اوقات فراغت آیندهسازان استان لرستان فراهم شود.
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