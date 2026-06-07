https://mehrnews.com/x3cgmw ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰ کد مطلب 6853262 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰ نوای «حیدر حیدر» تبریزیها در نود و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری تبریز- مردم ولایی شهرستان تبریز شامگاه یکشنبه در نود و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری فریاد «حیدر حیدر» سر دادند. دریافت 17 MB کد مطلب 6853262 کپی شد مطالب مرتبط تداوم اجتماع شبانه مردم شهرستان هریس در بیعت با رهبری نود و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان شلیک موشک از تبریز به اسرائیل شبهای بیپایان حمایت؛ نود و هشتمین شب همبستگی تبریزیها با رهبری تبریزِ وفادار: ۹۷ شب حضور در میثاق با ولایت برچسبها تبریز بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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