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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

نوای «حیدر حیدر» تبریزی‌ها در نود و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری

نوای «حیدر حیدر» تبریزی‌ها در نود و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری

تبریز- مردم ولایی شهرستان تبریز شامگاه یکشنبه در نود و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری فریاد «حیدر حیدر» سر دادند.

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کد مطلب 6853262

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