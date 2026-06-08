https://mehrnews.com/x3cgRz ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷ کد مطلب 6854490 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷ شب های بی پایان ولایتمداری؛ صدمین اجتماع شبانه هریسیها هریس- صدمین تجمع شبانه مردم شهرستان هریس در بیعت با رهبری شامگاه دوشنبه برگزار شد. دریافت 13 MB کد مطلب 6854490 کپی شد مطالب مرتبط شب نود و نهم حماسهسازی مردم تبریز در شب های اقتدار ملی نوای «حیدر حیدر» تبریزیها در نود و نهمین اجتماع شبانه بیعت با رهبری تداوم اجتماع شبانه مردم شهرستان هریس در بیعت با رهبری برچسبها هریس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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