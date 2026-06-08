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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۰۷

شب های بی پایان ولایت‌مداری؛ صدمین اجتماع شبانه هریسی‌ها

شب های بی پایان ولایت‌مداری؛ صدمین اجتماع شبانه هریسی‌ها

هریس- صدمین تجمع شبانه مردم شهرستان هریس در بیعت با رهبری شامگاه دوشنبه برگزار شد.

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کد مطلب 6854490

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